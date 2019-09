Nintendo brevetta dei controller pieghevoli per Switch

Videogames

Nintendo ha brevettato una nuova tecnologia per i controller Joy-Con di Nintendo Switch, che consentirà di piegarli per un'impugnatura più comoda.

La celebre compagnia giapponese Nintendo sta valutando l'idea di produrre dei controller pieghevoli per la sua Nintendo Switch. La notizia arriva direttamente dallo USPTO, l'ufficio statunitense che si occupa del deposito dei brevetti, e dal corrispondente giapponese IP Force, ai quali la grande N si è rivolta.

Nelle immagini che accompagnano la documentazione è possibile vedere i controller Joy-Con, caratteristica chiave della console Switch, in una speciale versione che consente di piegarli in orizzontale a più o meno tre quarti dalla loro base. In questo modo il giocatore potrebbe avere un'impugnatura più salda e più ergonomica, che sullo stick analogico ricorderebbe un po' quella dei controller Nunchuk di Nintendo Wii.

Nintendo Dal brevetto, un'immagine mostra il dettaglio dei Joy-Con pieghevoli

Secondo le immagini, inoltre, sarebbe possibile piegare i Joy-Con sia che li si utilizzi collegati alla console, sia che li si rimuova, abbrancandone uno per mano. Non viene mostrato, invece, un possibile utilizzo dei controller con l'impugnatura Joy-Con grip, fornita insieme a Switch.

Nintendo non ha al momento commentato il fatto che questi documenti siano divenuti pubblici, non confermando né smentendo l'intenzione di realizzare dei Joy-Con pieghevoli. Se, in effetti, è vero che spesso i brevetti anticipano prodotti che saranno lanciati in futuro sul mercato, ci sono anche precedenti in cui le idee rappresentate non si sono concretizzate. Vedremo quale sarà il caso di questi controller.

In questo periodo, Nintendo è pienamente concentrata sul lancio di Nintendo Switch Lite, la variante solo portatile della sua console, che non conterà sui Joy-Con estraibili e che esordirà il prossimo 20 settembre. Ulteriori indiscrezioni parlano di una futura Nintendo Switch potenziata, ma per ora la grande N ha sempre rifiutato di esprimersi al riguardo. Che possa essere proprio questa variante la destinataria dei nuovi Joy-Con pieghevoli?