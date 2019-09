Tecnologia

di Simone Alvaro Segatori - 10/09/2019 11:42 | aggiornato 10/09/2019 11:46

Dopo l'arrivo di Apple Arcade, Google risponde con Play Pass, un servizio simile in abbonamento per accedere ad app e a giochi senza sottostare a pubblicità o ad acquisti in-app.

1 condivisione

Google sembra essere pronto a lanciare Play Pass, di cui già si era sentito parlare nel pieno dell'estate, mentre venivano condotti test sul suo funzionamento.

Play Pass sarà un servizio in abbonamento disponibile su Google Play Store, che darà accesso ad app e a giochi senza pubblicità e senza acquisti previsti al loro interno. Le app che si potranno scaricare saranno tantissime e diverse tra di loro, da quelle dedicate al fitness, allo streaming musicale.

L'azienda di Mountain View ha dato l'annuncio dell'arrivo imminente del nuovo servizio tramite un tweet, nel quale però è stata ben attenta a non svelare nulla a riguardo, se non l'icona scelta e che trasforma la freccia di Google Play e i suoi colori in un vero pass.

It’s almost time ⏲️ Google Play Pass is coming soon. pic.twitter.com/vTbNmRehLm — Google Play (@GooglePlay) September 9, 2019

Stando alle informazioni trapelate da chi ha testato Play Pass a luglio, la sottoscrizione potrebbe avere un costo mensile di circa 4,99$ e funzionare esattamente come Apple Arcade, un abbonamento per applicazioni e giochi disponibile però solo sui dispositivi del marchio. Ancora non è chiaro però se anche Play Pass disporrà allo stesso modo di giochi in esclusiva.

Non resta che aspettare altri annunci o il lancio definitivo.