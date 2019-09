TV NewsCelebrity American Horror Story

di Chiara Poli - 10/09/2019 12:54 | aggiornato 10/09/2019 12:59

Sarah Paulson non farà parte del cast di American Horror Story: 1984, e sarà la prima volta dall'inizio della serie. Ma ha parlato di nuovo della possibilità di comparire in un cameo.

Al Toronto Film Festival, l'attrice Sarah Paulson è tornata a parlare del suo chiacchierato cameo sul set di American Horror Story: 1984. Dopo la conferma, che aveva molto deluso i fan della serie, della sua assenza in questa nona stagione - in arrivo in prima visione assoluta su FOX dal 7 novembre - la Paulson aveva subito dichiarato che con molta probabilità avrebbe fatto una comparsata nella stagione.

L'ha ribadito ai microfoni di ETonline, affermando:

Potrei apparire.

E aggiungendo, subito dopo:

Ma sarà difficile. La guarderò e tiferò per tutti. Sono davvero entusiasta di questa stagione. Penso che sia un'idea davvero interessante per la serie quest'anno. E non si sa mai, potrei apparire. Non si sa mai. Nessuna promessa, però.

Nulla di nuovo da questo punto di vista, insomma, ma la cosa interessante è che Sarah Paulson ha parlato del sentimento agrodolce che le provoca pensare di non fare parte della serie, stavolta.

È un po' agrodolce perché ho molti amici che sono ancora nella serie. Quindi sto ricevendo aggiornamenti su come sta andando tutto e su cosa stanno facendo, e io sono qui a dire cose come: "Aspetta, cosa? Hai lavorato fino alle due? Ah, già, ricordo di aver lavorato fino alle due in questa serie".

La fatica è una delle cose che, secondo la Paulson, hanno accomunato le otto precedenti stagioni. Tutte con la sua partecipazione in ruoli di primo piano.

E poi sono anche molto contenta di potermi svegliare a un'ora decente perché non mi si incrociano gli occhi per aver lavorato durante notti folli.

Sembra un po' che Sarah Paulson, veterana del cast, abbia in qualche modo bisogno di raccontarci - e raccontare a se stessa - gli aspetti negativi del lavoro sul set di American Horror Story per non farsi assalire troppo dalla nostalgia.

Perché si sa: i set sono una grande famiglia e ritrovarsi, anno dopo anno, mentre si lavora anche a film e serie differenti, è sempre un momento molto importante per un attore.

Sebbene non ci siano promesse, io credo che possiamo davvero sperare in un cameo: difficilmente una delle attrici-icona della serie resisterà alla tentazione di fare una visita ai colleghi sul set...