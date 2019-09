Star Wars: nuovi rumor sul ritorno di Anakin dopo un panel cancellato

Cinema

10/09/2019

La macchina dei rumor si è messa in moto in seguito alla cancellazione di un evento con Hayden Christensen, risultata sospetta per molti fan.

Potremmo assistere al ritorno di Darth Vader, o meglio Anakin Skywalker in Star Wars: L'ascesa di Skywlaker? È quanto stanno pensando tantissimi appassionati in seguito ad alcuni eventi di questi primi giorni di settembre. Recentemente infatti si è tornati a parlare di Hayden Christensen, interprete del personaggio nella trilogia prequel, che ha partecipato a una visita a sorpresa a un ospedale per bambini di Salt Lake City nello Utah. Insieme a lui c'era Ian McDiarmid, ovvero l'Imperatore Palpatine nella saga, in vista di un'apparizione del duo a una convention per gli appassionati proprio nella città americana. L'incontro però è stato annullato e questo ha messo in allerta i fan di Star Wars in tutto il mondo.

La ragione della cancellazione del panel non è stata rivelata, ma stando ad alcuni rumor (al momento non confermati), a spingere per questa decisione sarebbe stata Disney stessa. Il timore apparentemente era che durante il panel potessero trapelare informazioni su Star Wars: L'ascesa di Skywalker, nuovo film della saga in uscita a dicembre. Se fosse questa la ragione però, perché cancellare l'intero panel e non solo l'apparizione di Ian McDiarmid, il cui ritorno nella pellicola è già stato confermato? Forse perché anche Hayden Christensen sarà in Episodio IX, o almeno così stanno ipotizzando i fan.

L'ipotesi in sé potrebbe non essere completamente campata per aria. Nella nuova trilogia abbiamo già assistito al ritorno a sorpresa di Yoda come fantasma di Forza in Star Wars: Gli ultimi Jedi e, come dicevamo, nella prossima pellicola comparirà nuovamente l'Imperatore Palpatine anche se non è chiaro quale sarà il suo ruolo, né come il personaggio sia sopravvissuto per tutto questo tempo. Un'eventuale apparizione di Anakin non sarebbe quindi così improbabile, anzi. L'ombra di Darth Vader è stata presente in qualche modo per tutta la nuova trilogia, fungendo da ispirazione per Kylo Ren nel suo viaggio attraverso il Lato Oscuro. Inoltre se, come sembra, questa nuova pellicola fungerà da conclusione della saga degli Skywalker, un'apparizione di uno dei suoi protagonisti sarebbe apprezzabile, anche solo per un cameo come fantasma di Forza.

Tuttavia, per quanto possa sembrare una buona idea per tutti i punti qui sopra, al momento ci sono davvero pochissimi indizi su un possibile ritorno di Hayden Christensen in Star Wars.

Come detto, i rumor sulla cancellazione del panel non sono stati confermati ed è quindi assolutamente possibile che non abbiano alcun fondamento. Dopotutto è piuttosto improbabile che Disney non si sia "fidata" di McDiarmid, dopo che l'attore è riuscito a mantenere segreta la sua apparizione in Star Wars: L'ascesa di Skywalker fino alla rivelazione dello scorso aprile. È probabile quindi che le ragioni dell'annullamento dell'incontro siano da cercare altrove.

E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Hayden Christensen nel prossimo film di Star Wars?

