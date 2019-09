Tank Girl, un possibile reboot in lavorazione grazie a Margot Robbie

Il co-creatore del fumetto di Tank Girl ha rivelato, tramite il suo account Twitter, che la casa di produzione di Margot Robbie ha acquisito i diritti per realizzare un nuovo film basato sul personaggio. Inoltre, ha aggiunto che nessuno dei creatori originali di Tank Girl è stato contattato in merito al progetto.

Qui sotto potete vedere il tweet di Alan Martin, che insieme a Jamie Hewlett ha creato il personaggio di Tank Girl:

Just heard that Margot Robbie's company have optioned rights from MGM to make a new Tank Girl movie - now several months into development. We haven't been contacted by any of the parties involved with the project, so not sure if there will be any input from the original creators. pic.twitter.com/7RxbV4qLFt