Non è passato inosservato: quel bacio inatteso fra Ezekiel e Michonne nel trailer di The Walking Dead 10 fa discutere i fan. Ora interviene Angela Kang, la showrunner, a parlarcene. Ecco cosa succederà.

Non è sfuggito a nessuno, fin dalla sua prima apparizione: quel bacio (accennato, ma ben visibile) fra Michonne (Danai Gurira) ed Ezekiel (Khary Payton) nel trailer di The Walking Dead 10 non è passato inosservato. E ora, a un mese dal lancio della nuova stagione, la showrunner Angela Kang ne parla per smentire apertamente ciò che molti avevano pensato: che potesse essere un'illusione.

C'è una certa quantità di materiale nella stagione 10 che ha a che fare con illusioni, o flashback, o sogni. Ma questo sviluppo romantico è reale. Vediamo un momento che accade davvero. Questi due personaggi hanno sempre avuto rispetto l'uno per l'altra e si piacciono. La loro relazione alimenta il viaggio che compiono durante questa stagione.

HD AMC The Walking Dead 10: il bacio fra Michonne ed Ezekiel

Ecco quindi la conferma: c'è uno sviluppo sentimentale per Ezekiel dopo la rottura con Carol (Melissa McBride). Il loro legame, però, non si è ancora spezzato. Non del tutto.

Avranno una storyline davvero interessante in questa stagione. Entrambi sono immersi nelle loro realtà, entrambi sono soli nel loro dolore [per la morte di Henry, n.d.r.], ed è come se avessero bisogno di altre persone - ma anche l'uno dell'altra.

Mentre veglia sul nuovo Regno - che nasce da ciò che resta della sua comunità e ciò che resta di Hilltop - Ezekiel è afflitto dall'oscurità dentro al suo cuore, mentre Carol ha delle orribili visioni del figlio morto.

Non voglio dire troppo, ma ci sono una vera grazia e una vera complicazione fra loro due, entrambe molto umane, che spero saranno soddisfacenti per chi assisterà al loro sviluppo durante la stagione.

Dal canto suo, Khary Payton ha risposto alle domande su quel bacio con una battuta:

Ti ritrovi sperduto nei boschi, ti annoi, le cose succedono.

Ma proprio della sua interpretazione è tornata a parlare la Kang, annunciando sorprese sul personaggio di Ezekiel.

AMC Khary Payton nei panni di Ezekiel, nel nono finale di stagione di The Walking Dead

Penso che Ezekiel stia sicuramente affrontando questioni di leadership, chiedendosi quale sia il suo posto nel mondo. Credo che Khary stia facendo un ottimo lavoro con il viaggio intrapreso in questa stagione. Non voglio dire troppo a riguardo, perché penso che sarà una svolta sorprendente per le persone, ma c'è davvero molto lavoro profondo e toccante da parte del nostro meraviglioso Khary Payton.

Mistero svelato, dunque: sì, quel bacio è il segno di un nuovo sviluppo sentimentale. E sì, certo, l'attesa per i nuovi episodi - in prima assoluta da lunedì 7 ottobre solo su FOX - continua a crescere, anche grazie a queste novità...