10/09/2019

The Walking Dead ci regala uno splendido teaser trailer animato per la stagione 10. Per dirci che cosa non è mai cambiato, che si sopravvive solo uniti, e che cosa sta per cambiare: il mondo che conosciamo...

Non è solo molto suggestivo, è anche ricchissimo di elementi significativi per la trama degli episodi in arrivo, quelli della stagione 10. Dal 7 ottobre su FOX vedremo le nuove battaglie di Daryl Dixon (Norman Reedus), Carol Peletier (Melissa McBride), Re Ezekiel (Khary Payton), Michonne (Danai Gurira) e tutti gli altri contro i Sussurratori.

#TheWalkingDead Season 10 can't come soon enough pic.twitter.com/CHLe5tX3n6 — The Walking Dead (@TheWalkingDead) September 10, 2019

Assisteremo di nuovo alla loro lotta comune per la sopravvivenza, forti delle nuove informazioni sulle relazioni che intercorrono fra i membri del gruppo.

Scopriremo come, quando e in che modo nasceranno nuovi interessi amorosi, assisteremo a conflitti interiori e battaglie sanguinose.

Soprattutto, ci verrà ribadito il concetto che The Walking Dead porta avanti fin dalla prima stagione: Together We Survive.

L'unico modo per sopravvivere è restare uniti.

Fin dal suo episodio pilota, la serie tratta dal fumetto di Robert Kirkman ci ha raccontato come le persone, anziché unirsi contro il nemico comune - gli zombie - si trasformassero in nemici l'una per l'altra.

Nemici ancora più subdoli, crudeli e spietati degli zombie, mossi solo da un istinto al contrario di esseri umani come Alpha, la leader dei Sussurratori.

Nuove battaglie ci aspettano, mentre la voce di Ezekiel ci racconta in che modo, finora, tutti sono andati avanti: insieme.

Insieme siamo più forti.

Non a caso è lui, Ezekiel, a raccontarcelo. L'uomo che aveva voluto a tutti i costi la firma del trattato fra le comunità, riservandogli un posto d'onore alla Fiera per garantire un nuovo, più sicuro futuro a tutti.

L'unione fa la forza, The Walking Dead ce lo ripete sempre, mentre conferma - stagione dopo stagione - l'unica vera certezza: il nemico più pericoloso è l'essere umano.

Quando l'essere umano si unisce ai vaganti, poi, arriviamo in cima alla catena alimentare. E ci troviamo i Sussurratori.

Ma Carol, Ezekiel, Daryl e tutti gli altri sono determinati a cambiare le cose.

A costo delle loro stesse vite, a costo dell'equilibrio stesso di quel mondo che hanno tentato disperatamente di ricostruire.

Un mondo sognato da Carl Grimes, reso realtà da suo padre Rick, ereditato dai loro amici.

Un mondo che ora, per l'ennesima volta, sta per cambiare.

The Walking Dead sta tornando. E nulla sarà più come prima...