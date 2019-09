Watchmen, una featurette spiega la nuova storia che vedremo in TV

TV NewsFumetti

10/09/2019

Saprete riconoscere i buoni dai cattivi se tutti indossano una maschera?

L'emittente televisiva americana HBO ha pubblicato una featurette di oltre due minuti per Watchmen, la nuova serie TV di Damon Lindelof che mira a espandere la storia della graphic novel omonima di Alan Moore.

Il filmato, posto in apertura di questo articolo, mostra alcune scene della serie miste a delle interviste realizzate con Lindelof e alcuni protagonisti della storia, che puntano a presentare i concetti fondamentali dello show.

La società e i supereroi

Il creatore e produttore esecutivo Damon Lindelof spiega che Watchmen metterà in luce i sentimenti che la società prova nei confronti dei supereroi. Questo concetto, già molto potente nell'opera visionaria di Moore, è in forte considerazione nei progetti cinematografici e televisivi di oggi.

La società intesa come coloro che la abitano è sempre stata vista come "danno collaterale" nelle storie di supereroi, ma adesso sembra essere diventata un argomento interessante per il pubblico moderno. È un aspetto che può generare discussioni e che fa sentire lo spettatore parte in causa della storia. La serie TV targata Amazon Prime Video The Boys ne è un ottimo esempio, così come gli incipit che portano a scontrarsi Capitan America e Iron Man in Captain America: Civil War e Batman e Superman in Batman v Superman: Dawn of Justice.

HD HBO La polizia di Watchmen, con il volto coperto

In Watchmen sarà interessante scoprire il rapporto tra società e supereroi e, a giudicare da queste immagini e dal precedente trailer, sembra proprio che la situazione non sarà pacifica. Una delle frasi fondamentali dell'universo di Watchmen è quella che recita "Chi controlla i controllori?", segno di una completa sfiducia nel supereroe, che come nelle fiabe più oscure si trasforma in vigilante e poi in villain.

Tutti in maschera: nuovi villain, nuove paure

Tra gli attori che danno il loro contributo alla featurette c'è anche Regina King. Questa spiega che i poliziotti della distopica società di Watchmen indossano la maschera gialla per proteggere sé stessi e i loro cari, dopo un grosso attacco subito in 40 abitazioni di membri della polizia.

L'attentato è da imputare a una nuova organizzazione terroristica chiamata The Seventh Cavalry. Anch'essi, come potete vedere nell'immagine qui sotto, indossano una maschera, che è quella che ricorda il personaggio di Rorschach, simbolo di sopravvivenza e opposizione.

HD HBO The Seventh Cavalry

Anche Regina King indossa una maschera nella serie. Da quello che si può comprendere dalla featurette, il suo personaggio, Angela Bar, è vedova di un poliziotto ucciso dalla nuova organizzazione terroristica. La voglia di vendetta di Angela la porta a indossare una maschera e diventare una vigilante, e probabilmente anche a collaborare con la polizia.

Sarà quindi difficile se non impossibile riconoscere i buoni dai cattivi: tutti indossano una maschera. Ciò, come sostiene la regista e produttrice esecutiva Nicole Kassell, avviene a più livelli, dato che la serie esplorerà la complessità della doppia personalità: "Chi sei quando indossi una maschera, chi sei quando non indossi una maschera?"

HD HBO Jeremy Irons nei panni di Ozymandias

La featurette propone anche diverse immagini di Jeremy Irons nei panni di Ozymandias (presente anche nel fumetto) e la promessa di Damon Lindelof che la serie TV onorerà la graphic novel. Inoltre, per chi se lo stesse chiedendo, il creatore dello show afferma che gli episodi di Watchmen potranno essere visti anche da chi non ha letto il fumetto di Alan Moore.

Watchmen andrà in onda sull'emittente televisiva HBO dal 20 ottobre.