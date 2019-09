Ad Astra: la nuova clip introduce il misterioso 'Progetto Lima'

Ad Astra: un nuovo trailer per vivere l'avventura di Brad Pitt in formato IMAX

Più nel dettaglio, nel video vediamo l’astronauta Roy McBride (Brad Pitt) parlare con i vertici della Spacecom, l’agenzia che si occupa dei viaggi spaziali. McBride viene interrogato circa il misterioso 'Progetto Lima' , una missione guidata da suo padre Clifford ( Tommy Lee Jones ) scomparso vent'anni prima in seguito alla partenza per Nettuno alla ricerca di tracce di vita intelligente nell'universo.

