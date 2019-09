Cinema

di Silvio Mazzitelli - 11/09/2019 08:15

Una clip in esclusiva per MondoFox dal DVD e Blu-ray di Alita: Angelo della battaglia, in arrivo il 12 settembre.

La corsa al cinema di Alita: Angelo della Battaglia, film tratto dal famoso manga di Yukito Kishiro, si è conclusa da ormai diversi mesi con un guadagno al botteghino di oltre 400 milioni di dollari contro i 170 milioni di budget per la sua realizzazione.

Dopo essere uscito lo scorso 16 luglio in versione digitale, il 12 settembre Alita uscirà finalmente in Home Video in moltissimi formati differenti: i fan potranno infatti decidere di acquistarlo in DVD, Blu-ray o Blu-Ray 4K. All'interno di queste edizioni ci saranno molti contenuti speciali per chi fosse interessato a saperne di più sulla realizzazione della pellicola. Noi di MondoFox siamo lieti di proporvi in esclusiva una clip tratta proprio dai contenuti speciali presenti all'interno delle diverse edizioni Home Video.

La clip qui presente racconta della nascita di Iron City, la città dove è ambientato il film diretto da Robert Rodriguez. Nel filmato possiamo vedere come il set è stato ricostruito, facendo molta attenzione ai dettagli, come alcune zone che si vedono a malapena all'interno della pellicola. Inoltre, saranno presenti anche i commenti degli attori principali, come la protagonista Rosa Salazar, Keean Johnson (interprete di Hugo) e anche di James Cameron, il grande regista che in questo film si è occupato della produzione e della sceneggiatura.

Alita è ormai dunque realtà e sta per uscire anche in DVD e Blu-ray, dopo una gestazione travagliata che ha visto la realizzazione della pellicola rimandata diverse volte nel corso degli anni. In origine infatti Cameron voleva trasporre la storia tratta dal manga già nei primi anni 2000.

Warner Bros/20th Century Fox

Attualmente molti rumor indicano che esiste la volontà di girare uno o più sequel: chi lo ha visto sa che la storia ha ancora molto da raccontare, e non resta dunque che attendere una conferma ufficiale dell'arrivo di un seguito dedicato alla potente androide da combattimento.

Avete visto Alita: Angelo della Battaglia o state aspettando di comprare la versione Home Video?