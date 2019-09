Apple Arcade: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo servizio di gaming

TecnologiaVideogames

11/09/2019

Apple ha rivelato data di lancio e prezzo di Apple Arcade, il servizio di gaming in arrivo su iOS 13, iPadOS, tvOS 13 e macOS Catalina. In questo articolo tutti i dettagli per conoscere la piattaforma.

Presentato ufficialmente lo scorso 25 marzo, Apple Arcade ha avuto l'onore di aprire l'atteso evento Apple del 10 settembre dedicato principalmente alla presentazione di iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Del servizio di gaming in abbonamento l'azienda di Cupertino ha già diffuso diversi dettagli ma ora sappiamo quando sarà lanciato ufficialmente e quanto costerà.

Quella di Apple Arcade è una novità assoluta per il gigante californiano, che mai prima d'ora aveva dedicato così tante energie e attenzioni al settore videoludico. Ma è una novità anche per tutti gli utenti iOS, macOS e tvOS, per questo motivo cerchiamo di fare chiarezza su tutti gli aspetti della nuova piattaforma di gioco prossima al lancio.

Cos'è Apple Arcade

Apple Arcade è un servizio di gaming in abbonamento, accessibile tramite l'apposita sezione su App Store a partire da iOS 13 in poi (nel tab in basso, al posto di 'Aggiornamenti'). La sottoscrizione mensile apre le porte ad una libreria di oltre 100 giochi in esclusiva realizzati da grandi e piccoli sviluppatori. Non sono previsti acquisti in-app e pubblicità durante le sessioni di gioco.

La piattaforma permette di giocare anche offline, senza alcun tipo di limitazione. Tutti i salvataggi - relativi agli account Apple collegati - sono memorizzati nel cloud, quindi non c'è il rischio di dover ricominciare un livello o un'ostica boss battle quando si passa da un dispositivo all'altro. Previsto anche l'abbonamento in famiglia (fino ad un massimo di sei persone), con pieno supporto alle funzioni su tempo di utilizzo e controlli parentali.

HD Apple Su App Store la sezione 'Apple Arcade' prende il posto di 'Aggiornamenti'

Giochi

I giochi disponibili su Apple Arcade saranno oltre 100 al lancio, ma ne arriveranno di nuovi (approvati da Apple) nei mesi successivi. Se alcuni titoli come The Pathless e Hot Lava sono noti già da tempo, altri invece sono stati presentati solo all'evento 'By Innovation Only' del 10 settembre.

Sul palco dello Steve Jobs Theater di Cupertino sono saliti i rappresentanti di Konami, Capcom e Annapurna Interactive per presentare e mostrare i primi video gameplay di Frogger in Toy Town, Shinsekai: Into the Depths e Sayonara Wild Hearts rispettivamente.

I giochi della raccolta Apple Arcade annunciati fino ad oggi sono i seguenti:

Frogger in Toy Town (Konami) : nei panni di una rana, salvate i vostri amici utilizzando power-up per aprirvi nuove strade e raccogliere le gelatine. Attenzione però ai nemici lungo il tragitto e scegliete le vostra prossima mossa tenendo in considerazione la fisica degli oggetti.

: nei panni di una rana, salvate i vostri amici utilizzando power-up per aprirvi nuove strade e raccogliere le gelatine. Attenzione però ai nemici lungo il tragitto e scegliete le vostra prossima mossa tenendo in considerazione la fisica degli oggetti. Shinsekai: Into the Depths (Capcom) : nelle profondità del mare risolvete enigmi e affrontate pericolose creature. Raccogliete risorse, ma attenzione al livello dell'ossigeno!

: nelle profondità del mare risolvete enigmi e affrontate pericolose creature. Raccogliete risorse, ma attenzione al livello dell'ossigeno! Sayonara Wild Hearts (Annapurna Interactive) : un endless racing game con una colonna sonora destinata a conquistare i giocatori.

: un endless racing game con una colonna sonora destinata a conquistare i giocatori. Where Cards Fall (Snowman, The Game Band) : un avvincente puzzle narrativo che è anche un racconto di formazione. Un viaggio attraverso le insicurezze e le emozioni dell’adolescenza, alla ricerca di nuove strade per superare gli ostacoli.

: un avvincente puzzle narrativo che è anche un racconto di formazione. Un viaggio attraverso le insicurezze e le emozioni dell’adolescenza, alla ricerca di nuove strade per superare gli ostacoli. The Pathless (Annapurna Interactive, Giant Squid) : una terribile maledizione ha colpito il mondo: per spezzarla dovrai andare a caccia insieme a un’aquila ed esplorare le foreste di una grande isola. Un mix cinematografico di storia e azione, un’avventura mitica e surreale immersa in uno spettacolare paesaggio onirico.

: una terribile maledizione ha colpito il mondo: per spezzarla dovrai andare a caccia insieme a un’aquila ed esplorare le foreste di una grande isola. Un mix cinematografico di storia e azione, un’avventura mitica e surreale immersa in uno spettacolare paesaggio onirico. LEGO Brawls (LEGO, RED Games) : voleranno mattoncini in questo picchiaduro multiplayer ambientato nel mondo LEGO. I giocatori si creano i loro personaggi e fanno squadra per costruire macchine e controllarle. E per vincere saranno disposti a qualunque cosa, soprattutto a darsele di santa ragione.

: voleranno mattoncini in questo picchiaduro multiplayer ambientato nel mondo LEGO. I giocatori si creano i loro personaggi e fanno squadra per costruire macchine e controllarle. E per vincere saranno disposti a qualunque cosa, soprattutto a darsele di santa ragione. Hot Lava (Klei Entertainment) : non toccare il pavimento: è fatto di lava! Quindi corri, salta, arrampicati e fai surf, anche insieme agli amici, in un gioco che ti terrà letteralmente sui carboni ardenti.

: non toccare il pavimento: è fatto di lava! Quindi corri, salta, arrampicati e fai surf, anche insieme agli amici, in un gioco che ti terrà letteralmente sui carboni ardenti. Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (Cornfox & Bros.) : scopri un mondo di cavalieri, segrete e tesori nascosti, ambientato mille anni prima dell’Oceanhorn originale, e completamente reinventato. Un gioco adatto a tutti, con grafica mozzafiato e nuove abilità tattiche.

: scopri un mondo di cavalieri, segrete e tesori nascosti, ambientato mille anni prima dell’Oceanhorn originale, e completamente reinventato. Un gioco adatto a tutti, con grafica mozzafiato e nuove abilità tattiche. Beyond a Steel Sky (Revolution Software) : entra nel futuro distopico di Union City con questo sequel attesissimo, ricco di enigmi avvincenti e personaggi indimenticabili. La tua non è affatto una missione da poco: devi hackerare il sistema di intelli­genza artificiale della città!

: entra nel futuro distopico di Union City con questo sequel attesissimo, ricco di enigmi avvincenti e personaggi indimenticabili. La tua non è affatto una missione da poco: devi hackerare il sistema di intelli­genza artificiale della città! E ancora Monomals, UFO on Tape, Projection: First Light, Kings of the Castle, LEGO Arthouse, Down in Bermuda, ATONE: Hearth of the Elder Tree, Lifelike, Cardpocalypse, Doomsday Vault, Mr. Turtle, HitchHiker, Yaga, Sneaky Sasquatch, Sonic Racing, Spidersaurs, Repair, Overland, No Way Home, The Bradwell Conspiracy, Enter the Construct, Winding Worlds, Ballistic Baseball, ChuChu Rocket! Universe, Exit the Gungeon, PAC-MAN PARTY ROYALE, Rayman Mini, Shantae and the Seven Sirens, Skate City, Super Impossible Road, Various Daylife, The Enchanted World.

Quando, quanto e dove

Apple Arcade sarà disponibile dal 19 settembre su iOS 13, dal 30 settembre su iPadOS e tvOS 13 e, infine, da ottobre su macOS Catalina. Il costo mensile dell'abbonamento è di 4,99 euro, con fino a sei persone con un singolo abbonamento. Il rinnovo è automatico salvo disdetta.

Il servizio di gaming di Apple sarà disponibile sui seguenti dispositivi:

iOS 13

iPadOS

iPad Air 2 e successivi

tutti i modelli di iPad Pro

iPad di 5a generazione e successivi

iPad mini 4 e successivi

tvOS 13

Apple TV 4K

Apple TV HD

macOS Catalina

tutti i Mac (iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini) introdotti a partire da metà 2012

