Assassin's Creed Odyssey apre le porte al Discovery Tour: il trailer

di Andrea Guerriero - 11/09/2019 11:18 | aggiornato 11/09/2019 11:22

Ora potete esplorare l'Antica Grecia secondo Ubisoft anche senza giocare ad Assassin's Creed Odyssey.

Dopo quasi un anno dall'uscita nei negozi, Assassin's Creed Odyssey continua ad essere sulla cresta dell'onda. Merito di "mamma" Ubisoft, abile nell'aggiornare senza sosta l'ultima incarnazione della sua saga rosso sangue a colpi di DLC e nuove modalità.

Dopo la conclusione dell'espansione narrativa Il Destino di Atlantide, il colosso d'Oltralpe ha infatti reso disponibile il Discovery Tour: Antica Grecia, scaricabile gratuitamente da tutti gli aspiranti turisti digitali su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Celebrata nel trailer visibile in testata di articolo, questa feature ricalca fedelemente il "viaggio giudato" già visto nel precedente Assassin's Creed Origins, cambiando però scenari e trascinandoci dalle sabbie dell'Egitto alle bianche meraviglie della Grecia antica.

HD Ubisoft Il tour nell'Antica Grecia di Assassin's Creed Odyssey ci insegna la storia dall'11 settembre

Avviando questa modalità, i giocatori potranno esplorare il mondo di Odyssey senza essere impegnati in combattimenti e missioni. Potranno così prendere parte a ben 30 visite guidate, sotto l'attento occhio di personaggi storici come Erodoto o Leonida. Le visite sono state raggruppate dal team di sviluppo in 5 categorie distinte, e vanno ad approfondire con rigore da studiosi la storia di oltre 300 punti di interesse, regalando anche qualche aneddoto intrecciato con la mitologia. Il tutto muovendosi tra 29 regioni diverse del territorio ellenico, dalle vette delle montagne innevate alle profondità del mar Egeo.

Come già detto, il Discovery Tour: Antica Grecia è gratuito per tutti i possessori di Assassin's Creed Odyssey su ogni piattaforma. Tutti gli altri possono acquistarlo su Uplay al prezzo promozionale di 5 euro, contro i canonici 19,99 euro. Inoltre, include alcune nuove caratteristiche che consentiranno ai giocatori di imparare nel modo in cui preferiscono con 35 avatar diversi e 15 montature, accessibili progredendo nei vari obiettivi.