Chiwetel Ejiofor sarà il villain nell'action Infinite con Mark Wahlberg

Cinema

di Paola Pirotti - 11/09/2019 11:09 | aggiornato 11/09/2019 11:14

Chiwetel Ejiofor è entrato nel cast di Infinite, action thriller con Mark Wahlberg su un gruppo di immortali che lottano contro la distruzione della loro razza.

1 condivisione

L'attore britannico Chiwetel Ejiofor è ufficialmente entrato nel cast dell'action thriller Infinite, diretto dal noto regista americano Antoine Fuqua.

Dopo aver raggiunto il successo nel 2001 con il pluripremiato Training Day e dopo aver diretto una grande quantità di video musicali per artisti come Prince e Stevie Wonder, Fuqua si dedica ad un nuovo progetto dal titolo Infinite.

Protagonista del film sarà Mark Wahlberg che ha sostituito Chris Evans impegnato in altri progetti, mentre Chiwetel Ejiofor (che presto vedremo in Maleficent - Signora del male) è stato annunciato come villain.

Exclusive: Chiwetel Ejiofor to play villain in Mark Wahlberg action thriller 'Infinite' https://t.co/HNgcTvgWBZ pic.twitter.com/yQQXFHt9AS — Hollywood Reporter (@THR) September 10, 2019

Infinite racconterà la storia di una società segreta di creature quasi immortali che nel corso dei secoli si reincarnano e si fanno chiamare gli Infiniti. Quando uno di loro (Ejiofor) scopre il processo per fermare la reincarnazione e decide di usarlo come arma sulla propria gente, gli Infiniti dovranno trovare un modo per impedire la distruzione della loro razza. Per sconfiggerlo, il gruppo dovrà fare affidamento su un uomo affetto da schizofrenia (Wahlberg) i cui sogni si riveleranno dei ricordi legati a tutte le sue vite passate.

Nel cast ci saranno anche Dylan O'Brien e Sophie Cookson in ruoli ancora non annunciati. Per adesso questo è tutto ciò che sappiamo di Infinite, le cui premesse sembrano già ottime per un thriller adrenalinico a sfondo fantasy. Come riporta The Hollywood Reporter, la sceneggiatura è stata affidata a Ian Shorr (Splinter) e John Lee Hancock (regista di Saving Mr. Banks) che hanno adattato il romanzo del 2009 The Reincarnationist Papers di D. Eric Maikranz.

Parallax Publishing Copertina di The Reincarnationist Papers

Le riprese del film cominceranno a fine settembre a Londra, mentre la data di rilascio è stata fissata negli Stati Uniti per il 7 agosto 2020.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Mark Wahlberg e Chiwetel Ejiofor?