Coconino Press porta in libreria i romanzi a fumetti di Altan

Fumetti

di Lorenzo Bianchi - 11/09/2019 08:24 | aggiornato 11/09/2019 08:27

Coconino Press ha annunciato il ritorno in libreria dei romanzi a fumetti del vignettista satirico Altan. Si inizia con Uomini ma straordinari, in uscita a fine settembre.

1 condivisione

Coconino Press continua la sua missione di proporre al grande pubblico i lavori di alcuni dei più importanti maestri del fumetto italiano, proponendoli spesso per la prima volta in edizione integrale o corredati da materiale extra inedito.

Dopo Squeak the Mouse di Mattioli e l'antologia fantascientifica Lassù no di Scòzzari, con un post sulla propria pagine Facebook l'editore ha annunciato la ripubblicazione dei romanzi a fumetti di Altan, tra i principali vignettisti satirici italiani nonché creatore della celebre Pimpa.

Il primo volume della serie, in uscita a fine settembre, non poteva che essere Uomini ma straordinari, raccolta delle dissacranti, anti-eroiche, contro-storiche biografie di Cristoforo Colombo, Franz (San Francesco) e Giacomo Casanova, divenute negli anni un vero e proprio cult della Nona Arte italiana.

Coconino Press La copertina di Uomini ma straordinari di Altan, in uscita a fine settembre per Coconino Press

Attraverso il suo sguardo ironico e implacabile, Altan raffigura queste grandi personalità della storia non come eroi, le cui gesta sono destinate a essere tramandate nel tempo, ma come semplici uomini, spinti nelle loro azioni da istinti materiali ed egoistici.

È così che Colombo viene qui ritratto come un rozzo e incosciente navigatore, che non si fa scrupoli a mettere in pericolo la vita degli altri per una personale - e vaga - ambizione, mentre Francesco d'Assisi è deciso a diventare santo unicamente per una ripicca familiare.

Particolarità del volume, aperto da un'introduzione del critico Luca Raffaelli, è l'inclusione delle 34 tavole che raccontano la vita di Ben, il quarto figlio di Noè, pubblicate in precedenza solo in un’edizione a tiratura limitata ormai fuori commercio.

Coconino Press Una tavola a colori tratta da Ben, il figlio di Noè, contenuta in Uomini ma straordinari di Altan

Edito da Coconino Press, Uomini ma straordinari di Altan arriverà in libreria e fumetteria a fine settembre.