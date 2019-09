Sarà centrale, come ha rivelato Aaron Paul, una scena di Breaking Bad che l'attore ha consigliato agli spettatori di rivedere prima di El Camino: una sequenza della settima puntata della terza stagione in cui Pinkman sfoga la sua rabbia contro Heisenberg. La morte di Jane, ancora una volta, ha un ruolo chiave.

D'altronde le selezioni musicali in Breaking Bad non sono mai state casuali: basti pensare a quando parte Baby Blue della band power pop gallese Badfinger a chiudere lo show .

Il trailer non poteva che essere accompagnato da musiche adatte a questo scenario. Le note, quando Jesse si buca con Jane, sono quelle di Enchanted, un classico dei Platters riletto da Chloe x Halle , il duo R&B formato dalle sorelle Chloe e Halle Bailey (quest'ultima è la scelta Disney per interpretare Ariel nel remake live-action de La sirenetta diretto da Rob Marshall).

Come quando, nell'undicesimo episodio della seconda stagione, intitolato Mandala, Pinkman prova per la prima volta l'eroina con l'allora fidanzata Jane (Krysten Ritter). È un momento cruciale nella sua vita, perché causerà la morte di Jane per overdose e aprirà la spirale discendente di Jesse.

