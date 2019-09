Final Fantasy VII Remake: dal Tokyo Game Show il nuovo trailer

Videogames

di Stefania Sperandio - 11/09/2019 16:37 | aggiornato 11/09/2019 16:41

Square Enix ha pubblicato durante il Tokyo Game Show un nuovo trailer per l'attesissimo Final Fantasy VII Remake: scopriamo da vicino i protagonisti e il gameplay del gioco.

1 condivisione

Arriva direttamente dal Tokyo Game Show 2019, la più grande fiera di videogiochi in Giappone, il nuovo trailer di Final Fantasy VII Remake, una delle più attese produzioni della nipponica Square Enix.

Dopo aver mostrato il gioco nel dettaglio all'E3 2019, lo scorso giugno, in questo nuovo video gli sviluppatori si concentrano sui personaggi e le atmosfere di questo grande ritorno. Nel trailer, disponibile in apertura al nostro articolo, potete vedere in azione numerosi protagonisti, da Cloud a Aerith, passando per Tifa e Barret, oltre a summon come Shiva. Inoltre, vengono mostrati anche gli agenti della Shinra, ben noti a chi ha giocato il titolo originale.

HD Square Enix Aerith e Cloud, due dei più celebri protagonisti di Final Fantasy VII Remake

Alle sequenze d'azione che si susseguono il trailer contrappone anche alcune fasi di gameplay, che mostrano combattimenti e mini-giochi. Square Enix ha infatti sottolineato che Midgar sarà una città vera e propria, ricca di angoli da esplorare e di attività da svolgere.

Final Fantasy VII Remake vuole riproporre in chiave moderna il Final Fantasy più amato della saga di giochi di ruolo. Con un'uscita episodica, della quale non ci è ancora dato conoscere il numero esatto dei capitoli, Square Enix porterà i giocatori a rivivere le avventure di Cloud e dei suoi alleati nella loro sfida al possente Sephiroth. Pur mantenendosi fedele all'originale, il gioco introdurrà alcuni cambiamenti anche nelle sue vicende, hanno anticipato gli sviluppatori, che non sono però entrati ulteriormente nel dettaglio.

Square Enix

L'appuntamento con il ritorno di FFVII è fissato per il 3 marzo 2020 su PlayStation 4. Anche voi, dopo il nuovo video, siete ancora più impazienti di giocarci?