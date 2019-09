CelebrityCinema

di Giulia Greco - 11/09/2019 15:24 | aggiornato 11/09/2019 15:28

Chiara Ferragni - Unposted, il film documentario sulla vita della fashion blogger italiana, avrebbe già un valore di 10 milioni di dollari.

Non ancora distribuito nelle sale cinematografiche, Unposted, il film documentario di Chiara Ferragni presentato in anteprima nella sezione Sconfini della Mostra del Cinema di Venezia, è già un successo.

I suoi 17 milioni di follower su Instagram non vedono l'ora di scoprire ogni dettaglio sulla vita della fashion blogger e sul percorso che l'ha portata a essere eletta la prima influencer del mondo.

Nell'attesa di vederlo al cinema il 17, 18 e 19 settembre, il docu-film diretto da Elisa Amoruso ha già raggiunto il suo primo record. Nella prima settimana di settembre, infatti, il Media Impact Value di Launchmetrics ha calcolato il valore del film: quasi dieci milioni di dollari!

Come si è arrivati a stabilire questa cifra? Il Media Impact Value di Launchmetrics è un algoritmo che determina il valore di una citazione riportata sui media e l'impatto di placement nei campi Moda, Lusso e Cosmetica. Ciò vuol dire che viene fatta una stima dell'impatto che un evento o una persona hanno sui media e che questa viene poi tradotta in termini di potenziali guadagni monetari.

HD Getty Images Chiara Ferragni alla Mostra del Cinema di Venezia presenta il docu-film Unposted

I numeri del Media Impact Value suggeriscono che Unposted ha già prodotto 811mila dollari solo grazie ai post sui social network e ad altre citazioni online dalla sua presentazione a Venezia. Per le aziende e le persone legate al film e alla sua protagonista, la popolarità della Ferragni ha generato anche 777mila dollari di Media Impact Value per Dior, che ha vestito la Ferragni a Venezia, 735mila dollari ciascuna per le sorelle Francesca e Valentina e 180mila dollari per l'amica e influencer Veronica Ferraro.

Un risultato sorprendente, che va al di là dei pareri della critica o dei gusti personali e che potrebbe superare quello raggiunto dal matrimonio della Ferragni con Fedez. Per l'occasione, Launchmetrics si era già interessato a Chiara Ferragni e aveva stabilito un valore di ben 36 milioni di dollari per le nozze tra la fashion blogger e il rapper.