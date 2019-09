CinemaCelebrity

di Eva Carducci - 11/09/2019 14:29 | aggiornato 11/09/2019 14:33

A Venezia abbiamo incontrato Toni Servillo, Valeria Golino e Igort, in laguna per la presentazione di 5 è il numero perfetto

Siamo in una Napoli piovosa e noir. E' qui che si muovono i personaggi del racconto noir di Igort, l'autore della graphic novel da cui è tratto il film 5 è il numero perfetto. In questa città malsana il vecchio sicario ormai in pensione Peppino Lo Cicero (Toni Servillo) si è ormai lasciato alle spalle i suoi anni d'oro, e ora si prepara a riposarsi serenamente, mettendo da parte il sangue e gli omicidi.

Alla Mostra del Cinema di Venezia i protagonisti del film, nelle sale italiane dal 29 agosto e distribuito da 01 Distribution, ci hanno raccontato alcune curiosità sulla pellicola e il loro punto di vista su alcune delle tematiche fondamentali della storia.

Per Igort 5 è il numero perfetto è un noir ma nello stesso tempo è un film "morale", come i grandi classici di Martin Scorsese.

In 5 è il numero perfetto Peppino Lo Cicero è un sicario ormai in pensione, orgoglioso della carriera del figlio Nino, che lavora anche lui per la famiglia criminale. Quando questo, mandato in missione nel cuore di Napoli, viene freddato in un agguato, Peppino sente che la famiglia ha tradito, che qualcosa si è rotto nell’antico patto di lealtà che regolava la vecchia malavita. Chiama Totò, detto o’ Macellaio, l’amico di un tempo, sicario come lui, per scovare il mandante e regolare i conti. Si danno appuntamento al vecchio nascondiglio delle armi per capire il da farsi.

Sarà lì che Peppino ritroverà Rita, detta ‘a Maestrina, la donna che lo ama da sempre e che subito si offre di dargli una mano. La pace della vita di pensionato sembra un ricordo lontano. Per prima cosa i due vecchi sicari andranno, come la regola prescrive, dal loro boss. Don Guarino.

Da qui comincerà il regolamento dei conti. Peppino ucciderà il suo stesso boss scatenando la furia della sua ‘famiglia’. Tra inseguimenti, sparatorie e rapimenti, Peppino dovrà ritrovare la freddezza di un tempo e dimostrare di essere più abile dei suoi inseguitori per salvare la vita propria e quella delle persone che ama. Catapultato di nuovo in una spirale infinita di violenza Peppino sarà costretto a riconsiderare il senso di una vita devota al crimine e ai valori che la regolano.

Il film è distribuito da 01 Distribution.