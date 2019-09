Jesus Rolls, lo spin-off de Il Grande Lebowski arriva il 17 ottobre

Cinema

11/09/2019

Smokey, segna: 17-10-2019!!!

La storia del cinema è fatta di storie, di immagini e spesso di personaggi indimenticabili. Tra questi c'è Jesus Quintana, interpretato in maniera magistrale da John Turturro nel film del 1998 dei fratelli Coen, dal titolo Il Grande Lebowski.

Anche se Jesus appare per pochi minuti ne Il Grande Lebowski, Turturro si è innamorato del personaggio e l'ha portato con sé, coltivando l'idea di realizzare uno spin-off che è in parte anche un remake della commedia francese del 1974 Going Places (questo era anche il nome provvisorio del progetto di Turturro), diretto da Bertrand Blier. Quest'ultimo diresse un film dove un trio di disadattati sociali viveva un'avventura e finiva per trovare l'amore nel gruppo.

La casa di distribuzione Europictures ha acquisito i diritti per l'Italia e ha annunciato che il film dal titolo Jesus Rolls - Quintana è tornato sarà nelle sale cinematografiche del bel paese dal 17 ottobre 2019, mentre negli Stati Uniti Jesus Rolls verrà distribuito da Screen Media all'inizio del 2020.

Europictures ha anche pubblicato una nuova immagine ufficiale, potete vederla qui sotto, che mostra il look dei tre protagonisti interpretati da Turturro, Bobby Cannavale (Ant-Man, Boardwalk Empire - L'impero del crimine) e Audrey Tautou (Il favoloso mondo di Amelie).

Una nuova immagine dei tre protagonisti di Jesus Rolls

La trama e il cast

Jesus Rolls - Quintana è tornato narra quello che succede al personaggio di Turturro una volta uscito di prigione: Jesus vive un'avventura con due dei suoi amici, disadattati come lui, che si ritroveranno in fuga dalla giustizia e dalla società, per poi rifugiarsi in un amore poco convenzionale.

A proposito del tipo di film realizzato, Turturro ha detto che si tratta di mettere in evidenza la stupidità umana e che questo momento storico si presta particolarmente a storie come quella di Jesus Rolls.

Il cast del film è particolarmente importante, oltre ai tre protagonisti già citati ci sono Susan Sarandon (Dead Man Walking - Condannato a morte), Jon Hamm (Mad Men), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno) e la partecipazione straordinaria di Christopher Walken (Il cacciatore).

Nell'attesa che arrivi il 17 ottobre, lucidate pure le vostre palle da bowling!