A Eddie Redmayne piacerebbe essere l'Enigmista nell'Universo DC

di Marcello Paolillo - 11/09/2019 11:14 | aggiornato 11/09/2019 11:39

Eddie Redmayne ha reso noto a IMDb che gli piacerebbe interpretare il personaggio di Edward Nygma, noto come l'Enigmista, all'interno dell'Universo Cinematografico DC.

Non sono ancora noti i dettagli circa il cast di comprimari che andrà a comporre The Batman, il nuovo film standalone dedicato al Cavaliere Oscuro che vedrà Robert Pattinson nei panni dell'eroe di Gotham City.

L'unica cosa data per certa è che nel film vedremo una "rogues' gallery" di villain di tutto rispetto.

Ora, in occasione del Toronto's International Film Festival, il portale IMDb (via CBR) ha domandato all'attore Eddie Redmayne quale cattivo tratto dai fumetti gli piacerebbe - ipoteticamente - interpretare sul grande schermo.

La risposta dell’attore premio Oscar per La Teoria del Tutto nonché protagonista della saga dedicata ad Animali Fantastici ha rivelato che amerebbe vestire i panni di Edward Nygma, noto anche come l'Enigmista, all'interno dell'universo cinematografico DC (quindi, con molta probabilità, anche nel prossimo The Batman).

Mi piacerebbe interpretare l’Enigmista.

Creato da Bill Finger e Dick Sprang, il villain è apparso per la prima volta su Detective Comics numero 140, nel 1948. Lo abbiamo visto sul grande schermo per ben due volte: la prima, interpretato da Frank Gorshin nel film basato sulla serie TV Batman del 1966, mentre la seconda grazie all'istrionico Jim Carrey in Batman Forever, diretto da Joel Schumacher nel 1995.

Non è la prima volta che due attori di un certo calibro si fanno avanti per interpretare il principe degli indovinelli: James McAvoy (Glass) e Jim Parsons (Big Bang Theory) avevano infatti già espresso il loro interesse verso il celebre villain dei fumetti DC Comics.

Ricordiamo che The Batman è previsto nei cinema statunitensi per il 25 giugno del 2021.