Juventus in esclusiva su PES 2020: in FIFA 20 si chiamerà Piemonte Calcio

La demo di FIFA 20 è disponibile su PS4, Xbox One e PC: come scaricarla

Juventus in esclusiva su PES 2020: in FIFA 20 si chiamerà Piemonte Calcio

Vi ricordiamo ancora una volta che FIFA 20 uscirà il 27 settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, mentre PES 2020 è già disponibile per l'acquisto nei negozi fisici, digitali e online.

Non solo, c'è pure un piccolo assaggio della modalità Volta Football , vera e propria novità di questo FIFA 20 - che prende il posto de Il Viaggio. In questo caso, l'approccio scelto è decisamente più arcade, con il focus sullo street football e su una rappresentazione autentica del calcio a ranghi ridotti.

Nella demo di FIFA 20 potremo allora testare con mano - e pad! - alcune delle innovazioni di gameplay introdotte dal team di sviluppo, prendendo il controllo di dieci squadre diverse. Si tratta, nello specifico, di Manchester City , PSG , Roma , Atletico Madrid , Liverpool , Real Madrid , Borussia Dortmund , Club America , LAFC e Vissel Kobe . Per la prima volta da anni, non sarà la Juventus ad accompagnare gli appassionati italiani negli stadi della versione test, a fronte dell'accordo di esclusività che lega i bianconeri al rivale eFootball PES 2020, approdato nei negozi il 10 settembre .

I più impazienti, però, saranno felici di sapere che è possibile testare tutte le bellezze di FIFA 20 in anteprima. Il publisher Electronic Arts ha infatti reso disponibile una demo gratuita del nuovo capitolo, da scaricare senza costi su PlayStation Store , Microsoft Store e EA Origin , per un peso del file di circa 7 GB .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok