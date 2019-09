Martin Eden, tre clip di anteprima del film con Luca Marinelli

Cinema

11/09/2019

Il regista Pietro Marcello rilegge il celebre romanzo di Jack London.

Tanti i motivi per andare al cinema e vedere Martin Eden, il film con cui il regista Pietro Marcello è riuscito a riscrivere la storia del marinaio protagonista del romanzo di Jack London.

Il primo è per l’interpretazione di Luca Marinelli, premiato con la Coppa Volpi come Miglior interprete maschile alla 76esima Mostra del cinema di Venezia, un’altra ragione è legata alla reinterpretazione in chiave italiana che il regista e lo sceneggiatore Maurizio Braucci hanno fatto del romanzo originale.

Le differenze tra libro e film sono tante, come la scelta di ambientare la storia non in California ma a Napoli, città dove vive il giovane e aitante marinaio Martin Eden che, dopo aver salvato la vita ad Arturo, entra nelle grazie degli Orsini, una famiglia altolocata. Innamoratosi di Elena, la sorella di Artuto, Martin decide di superare le differenze di classe attraverso l’istruzione e la cultura. Emanciparsi e diventare un famoso scrittore sono l’obiettivo del ragazzo.

Nella prima clip, in testata all’articolo, assistiamo al primo incontro tra Martin ed Elena. Mentre il giovane osserva un quadro che ritrae una barca in mezzo al mare, gli si avvicina con eleganza Elena che lo ringrazia per aver salvato il fratello. A lei Martin confessa la sua ammirazione per il poeta Baudelaire, mostrando allo stesso tempo la sua genuinità e il suo basso livello di istruzione.

La seconda clip mostra Martin a pranzo con la famiglia di Arturo. Con passione Martin spiega l’importanza dell’istruzione ai commensali e per farlo utilizza la metafora della “scarpetta”, dove il sugo rappresenta la povertà e il pane l’istruzione. Facendo di un boccone il sugo raccolto col pane, mostra come sia possibile far sparire l’ignoranza e di conseguenza la povertà dalla società.

Nella terza e ultima clip, Martin scrive delle lettere a Elena e le spiega i suoi progetti. Pieno di ambizione, il giovane sta cercando di riscattarsi attraverso lo studio e la cultura. Le chiede due anni di attesa durante il quale misurerà il suo talento di scrittore, il giorno in cui riuscirà ad affermarsi potranno vivere insieme.

Il film è già al cinema: non perdetelo!