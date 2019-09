Mayans M.C., la premiere della stagione 2 domina gli ascolti USA

TV News Mayans M.C.

di Giuseppe Benincasa - 11/09/2019 15:53 | aggiornato 11/09/2019 15:56

I protagonisti di Mayans M.C. vanno a tutto gas!

La serie televisiva Mayans M.C. ha messo il piede nell'acceleratore per la sua seconda stagione!

Negli Stati Uniti, la scorsa settimana, ha registrato 1,4 milioni di telespettatori adulti nell'età compresa tra i 18 e i 49 anni. Secondo quanto riportato dal sito americano Deadline, la premiere dello spin-off della serie cult Sons of Anarchy di Kurt Sutter e Elgin James, trasmessa dall'emittente televisiva americana FX, si è posizionata al primo posto nella programmazione via cavo della prima serata, battendo tutte le principali trasmissioni rivolte a un pubblico adulto.

Il pubblico si è dimostrato entusiasta di vedere il ritorno della serie, registrando 4,3 milioni di telespettatori totali su tutte le piattaforme. Questo porta altre buone notizie per Mayans M.C., infatti i dati di ascolto della premiere la pongono al terzo posto nella classifica dei programmi più visti nella TV via cavo nel 2019, all'interno della fascia di programmi per adulti nelle fasce di età 18-34 e 18-49. In queste categorie ci sono ben 141 prime stagionali e nella classifica, la premiere della seconda stagione di Mayans M.C. si piazza dietro a due colossi del piccolo schermo come il finale de Il Trono di Spade, in onda sul canale americano HBO e la premiere della stagione 9 di The Walking Dead, in onda sul canale statunitense AMC. Per l'Italia, tutti e tre gli show sono una esclusiva del pacchetto Sky.

Il confronto con la prima stagione

La premiere supera nei numeri il debutto della prima stagione avvenuta l'anno scorso e che ha attirato 2,5 milioni di spettatori nelle trasmissioni per adulti in target 18-49. Ciò rappresenta una crescita dell'84% rispetto a una serie già di successo, che ha rappresentato per FX la punta di diamante della passata stagione televisiva. Al suo debutto, la premiere di Mayans M.C. è stata la più vista della TV via cavo FX del 2018 e nella fascia di età 18-49, il network non registrava risultati così buoni dal febbraio 2016, quando ha mandato in onda il primo episodio della serie televisiva American Crime Story, intitolata Il caso O.J. Simpson.

Mayans M.C. tornerà presto in prima TV assoluta su FOX con la sua seconda stagione. Indossate, quindi, la vostra giacca e i vostri stivali in pelle e fate il pieno!