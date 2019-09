Morto d'infarto il regista Alessandro Valori: aveva 54 anni

Il suo debutto alla regia avviene dopo una serie di cortometraggi e videoclip musicali per cantanti come Gigi D’Alessio. È il 2003 quando esce al cinema il suo primo film: Radio West con Pietro Taricone e Kasia Smutniak .

Alessandro inizia a seguire la sua passione per il cinema da giovanissimo. Dopo aver studiato a San Marino nella scuola di Tonino Guerra, affianca grandi registi come Lina Wertmüller , Sergio Corbucci e Paolo e Vittorio Taviani.

Alessandro Valori è morto, stroncato da un infarto fulminante lunedì 9 settembre 2019 . Il regista 54enne si trovava a Recanati in un ristorante per una cena di lavoro quando si è accasciato sulla tavola. Non sono serviti a nulla i soccorsi, purtroppo Alessandro era già morto.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok