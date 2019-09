Nintendo Switch Online: disponibili 20 classici SNES senza costi aggiuntivi

Videogames

Gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online possono ora accedere senza ulteriori esborsi a una libreria di venti videogiochi classici usciti su SNES. Inoltre, arriva in esclusiva anche il controller da retrogaming dedicato!

Gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online hanno ora nuovi videogiochi classici con i quali divertirsi, senza nessun esborso extra. Nintendo ha infatti confermato ufficialmente che sono disponibili su Switch venti giochi extra usciti su SNES, che vanno ad aggiungersi alla libreria dei circa cinquanta titoli NES precedentemente offerta dalla casa di Kyoto.

I sottoscrittori al servizio possono accedere a Nintendo eShop, sulla loro console Switch, e scaricare il software che consente l'avvio dei giochi. La lista completa di quelli proposti da Nintendo è la seguente:

Super Mario World

Super Mario Kart

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Super Metroid

Stunt Race FX

Kirby’s Dream Land 3

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Star Fox

F-Zero

Pilotwings

Kirby’s Dream Course

Brawl Brothers

Breath of Fire

Demon’s Crest

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

Considerando che, al lancio del servizio, i giochi NES inclusi erano venti e oggi sono circa cinquanta, è legittimo attendersi che Nintendo segua anche con SNES la medesima via, aggiungendo via via nuovi titoli con il passare del tempo.

HD Nintendo Il controller SNES per Nintendo Switch acquistabile solo dagli abbonati a Nintendo Switch Online

Proprio come fatto in precedenza, inoltre, Nintendo ha reso disponibile sul suo sito ufficiale, rigorosamente per gli abbonati, l'acquisto a 29,99 euro di un apposito controller da retrogaming che riproduce in tutto e per tutto quello di SNES. Ideale per giocare questi classici, il controller è perfettamente compatibile con Nintendo Switch e strizza l'occhio a chi ha un debole per i design che arrivano dal passato.

Ma cos'è Nintendo Switch Online?

Sia il controller SNES che la libreria dei venti giochi sono riservati agli utenti Nintendo Switch Online. Si tratta di un servizio in abbonamento, affine a PlayStation Plus su PlayStation 4 o Xbox Live Gold su Xbox One, che dietro il pagamento di una cifra prestabilita consente l'accesso ai giochi online su Nintendo Switch. È indispensabile, ad esempio, per giocare in multiplayer titoli come Mario Kart 8 Deluxe o Splatoon 2.

Inoltre, gli abbonati possono approfittare di sconti esclusivi su Nintendo eShop, oltre che dei classici NES e SNES proposti da Nintendo senza costi aggiuntivi. Il prezzo dell'abbonamento è di 3,99 euro per un mese, 7,99 euro per tre mesi, 19,99 euro per un anno. In alternativa, è possibile anche acquistare un abbonamento per tutta la famiglia a 34,99 euro per un anno, che consente l'accesso ai servizi online a otto diversi account.

Il retrogaming di Nintendo

Non è la prima volta, in tempi recenti, che Nintendo guarda alle sue console del passato: la casa di Kyoto ha anche dato i natali a NES Mini e SNES Mini, entrambe particolarmente apprezzate dai videogiocatori nostalgici e capaci di ritagliarsi un'importante fetta di mercato.

Voci di corridoio vorrebbero la compagnia essere interessata a produrre ulteriori mini-console in futuro, ma per il momento Nintendo ha smentito l'indiscrezione, preferendo dedicarsi ad ampliare la libreria di classici per gli utenti di Nintendo Switch Online.

Vi state già divertendo con i venti titoli SNES arrivati su Nintendo Switch?