One Piece: Stampede, un nuovo trailer celebra l'enorme successo in Giappone

AnimazioneFumetti

di Silvio Mazzitelli - 11/09/2019 14:03 | aggiornato 11/09/2019 14:07

Il successo del film d'animazione One Piece: Stampede non accenna a fermarsi in Giappone e per festeggiare i traguardi raggiunti arriva un nuovo trailer.

0 condivisioni

Uscito ormai un mese fa nei cinema giapponesi, One Piece: Stampede continua la sua corsa verso il successo arrivando a guadagnare al botteghino ben oltre i 5 miliardi di Yen (circa 50 milioni di euro). Per festeggiare questo traguardo Toei Animation ha pubblicato un nuovo trailer che mostra i personaggi principali del film.

Come possiamo notare, nel video sono presenti praticamente tutti i personaggi principali che l'autore, Eiichiro Oda, ha creato in oltre 20 anni dall'inizio del manga. Oltre alla ciurma di Rufy è possibile vedere tutte le Supernova, ossia i pirati della peggiore generazione che hanno fatto il loro ingresso nella Rotta Maggiore nello stesso periodo di Cappello di Paglia; molti membri della Flotta dei Sette, tra cui anche ex membri come Crocodile, nemico principale della saga di Alabasta; tanti esponenti della Marina, come gli ammiragli Kizaru e Fujitora, ma compaiono anche Coby ed Hermeppo, due personaggi incontrati nei primissimi capitoli del manga da Rufy, e tanti altri.

Indubbiamente One Piece: Stampede ha il cast più grande mai visto per quanto riguarda un film dedicato alla saga. Attualmente la pellicola è al terzo posto per incassi tra i film di One Piece, ma ci sono buone probabilità che presto possa superare il secondo posto di One Piece: Gold e superare anche One Piece il Film: Z, fermo a 6.87 miliardi di Yen.

HD Toei Animation/Shueisha

One Piece: Stampede per il momento è uscito solo in Giappone e deve quindi ancora beneficiare degli incassi al botteghino negli altri paesi. In Italia il film animato uscirà nei cinema il 24 ottobre per conto di Anime Factory, divisione dedicata all'animazione giapponese di Koch Media.

La storia di Stampede è incentrata su un festival chiamato Pirate Expo, dove varie ciurme di pirati partecipano per vincere un incredibile tesoro appartenuto a Gol D. Roger. I partecipanti non sanno però che ad attenderli ci sarà Douglas Bullet, un ex membro della ciurma di Roger dotato di una forza terrificante. Secondo quanto rivelato di recente da Eiichiro Oda stesso, all'interno del film ci sarebbe anche un indizio su Raftel, l'ultima isola della Rotta Maggiore dove sarebbe nascosto lo One Piece stesso.

Che ne pensate di One Piece: Stampede, andrete a vederlo al cinema?

Fonte: Comicbook