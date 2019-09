TecnologiaVideogames

di Simone Alvaro Segatori - 11/09/2019 09:14 | aggiornato 11/09/2019 09:18

C'è qualcuno di più nostalgico dei videogiocatori? Apparentemente si e sono gli sviluppatori! Ecco perché SNK torna anche quest'anno ad omaggiare la sua storia con un nuovo stick arcade che si trasforma in console.

0 condivisioni

Il mondo videoludico è sempre in fermento e non passa anno che non veda nuove console approdare sul mercato. Ma non è necessario che queste siano novità assolute. Infatti, sviluppatori e videogiocatori sono fieri della propria storia ed è sempre al passato che si guarda per nuove idee.

Questa volta è stata SNK a voltarsi indietro e a tornare con un prodotto nuovo e originale. L'azienda giapponese, specializzata in videogiochi arcade 2D e famosa soprattutto per aver creato Metal Slug, si è ispirata al vecchio Neo Geo CD per creare il Neo Geo Arcade Stick Pro, un controller che può essere utilizzato anche come console.

Il nuovo Neo Geo, infatti, altro non è che un fighting stick con cui giocare come con un normale controller su PC oppure collegandolo al Neo Geo Mini. Trasformarlo in console è poi molto semplice: basta collegarlo alla TV tramite cavo HDMI e scegliere poi il titolo che si vuole giocare tra i 20 che saranno inclusi al suo interno.

Per attivare la modalità multiplayer sarà sufficiente avere i pad nel Neo Geo Mini oppure un altro Arcade Stick Pro.

Introducing, the NEOGEO Arcade Stick Pro! A fighting stick with 20 classic SNK fighters pre-installed!#SNK #NEOGEOhttps://t.co/RRw2C43oMa pic.twitter.com/jz3Ky06vHP — SNK GLOBAL @SAMURAI SHODOWN - Available Now! (@SNKPofficial) September 10, 2019

Questo stick avrà dimensioni di 430 x 215 x 125 mm e una classica estetica vintage con 8 tasti e levetta. SNK non ha ancora specificato quali saranno i giochi preinstallati, ma molti sperano nei titoli classici dell'azienda, quindi almeno in Samurai Shodown e in King of Fighters.

L'annuncio è arrivato via Twitter, ma non è andato oltre alle specifiche tecniche dello stick. Ancora non conosciamo quindi né la data di uscita, né il prezzo, né tanto meno i paesi in cui sarà disponibile. Possiamo solo ipotizzare che il trend della nostalgia, parte integrante dell'universo videoludico e non solo una tendenza passeggera, continuerà ben oltre l'autunno-inverno 2019.