Star Wars: le prime idee di Lucas sui fantasmi di Forza erano molto diverse

Com'erano i fantasmi di Forza de Il ritorno dello Jedi nelle prime idee di George Lucas? Più combattivi, più rilevanti e... capaci di tornare in vita.

Alla fine de Il ritorno dello Jedi, durante le celebrazioni per la sconfitta dell'Impero, compaiono in una sorta di inchino finale per la conclusione della trilogia Yoda, Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker. Tutti e tre però sono morti durante la saga e infatti non riappaiono nella loro forma corporea, ma come eterei fantasmi di Forza. Questa è una tecnica adoperata dagli Jedi per mantenere la propria coscienza anche dopo la morte, manifestandosi come spiriti, capaci di comunicare con i vivi e guidarli, come ha fatto Obi-Wan con il giovane Luke. Ma è sempre stato così?

A giudicare dalla bozza della sceneggiatura de Il ritorno dello Jedi del febbraio 1981, all'inizio i piani per queste entità erano molto diversi. L'idea originale infatti vedeva Yoda e Obi-Wan intervenire durante lo scontro finale tra Luke e l'Imperatore Palpatine, per proteggere il ragazzo dai fulmini di Forza scagliati dal suo avversario. Nello script si spiega come i fulmini vengano improvvisamente deviati e ogni volta che succede compaiono brevemente le immagini dei due Jedi. A questo punto Palpatine ricorda a Luke che non potrà contare a lungo sulla protezione dei suoi "amici nel Netherworld". Quest'ultimo è un luogo (o un concetto) mai citato prima in Star Wars: sembrerebbe essere una sorta di aldilà per gli utilizzatori della Forza, ma è possibile che l'idea sia stata scartata.

Le sorprese però non finiscono qui. Durante i festeggiamenti su Ewak (il precedente nome di Endor) Luke ha una sorpresa molto speciale. Dall'oscurità infatti emerge il suo vecchio Maestro Obi-Wan Kenobi, che non è più un fantasma di Forza, ma è tornato in vita a tutti gli effetti. Questi gli spiega che, con il ritorno di Anakin al bene, non ha più ragioni di restare nel Netherworld e può tornare alla vita e con lui arrivano anche Yoda e Anakin. A questo punto quindi il film si sarebbe concluso con Luke che finalmente poteva riabbracciare suo padre.

Tutto questo è molto interessante, perché alcuni di questi concetti potrebbero essere riutilizzati in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, in uscita il prossimo dicembre. Essendo il capitolo conclusivo della saga degli Skywalker, questa pellicola probabilmente conterrà diversi omaggi al passato della serie e il ritorno di alcuni personaggi chiave per un ultimo saluto al pubblico. Sappiamo già che Ewan McGregor è disponibile a interpretare nuovamente Obi-Wan Kenobi, dato che lo farà per una serie TV in arrivo su Disney+. Se a questo aggiungiamo che il fantasma di Yoda è già ricomparso nella trilogia sequel e che ci sono sempre più rumor su una possibile apparizione di Hayden Christensen alias Anakin Skywalker, l'idea che queste vecchie conoscenze si facciano rivedere nel film non è poi così incredibile.

È piuttosto improbabile però che alcuni dei concetti presentati in quella prima versione de Il ritorno dello Jedi vengano recuperati. Inserire un meccanismo che permetta di ritornare in vita a tutti gli effetti, ad esempio, è complesso per un universo come Star Wars e rischierebbe di abbattere il pathos delle battaglie future o di eventuali morti di personaggi chiave. Tuttavia, l'idea che durante lo scontro finale tra i due Lati della Forza i fantasmi dei Maestri passati possano fornire il loro contributo è una trovata che potrebbe fare grande presa sul pubblico.

Voi cosa ne pensate? Vorreste rivedere i fantasmi di Forza in Star Wars: L'ascesa di Skywalker? E quale credete dovrebbe essere il loro ruolo?

