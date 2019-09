Terminator: Destino Oscuro, i nuovi character poster sono più dark che mai

Tutta la storia, come precedentemente affermato da Cameron , si svolge in un arco temporale di 36/48 ore, in modo tale che la narrazione e il pubblico si concentrino sui personaggi senza essere distratti da astrusi conteggi di continui spostamenti nel tempo (errori imputati da Cameron agli ultimi film di Terminator).

Le immagini mostrano uno scenario molto scuro e cupo , dove i personaggi sono tutti pronti alla battaglia per affrontare Skynet e il nuovo Terminator, che nel film è interpretato da Gabriel Luna. A dominare è il colore grigio scuro e si può notare una massiccia presenza di armi da fuoco: basteranno a fermare Skynet una volta per tutte?

