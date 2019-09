Riuscirà Giuly a liberarsi dagli incubi che sembrano tormentarla, e dal condizionamento al quale era stata sottoposta per essere trasformata in un'arma letale (e inconsapevole) contro il suo amato?

Dopo l'esplosione del Vesuvio, pronto a riversare rifiuti sull'intera nazione, Roma finisce per cadere preda dell'alleanza milanese-napoletana. Sfruttando a suo vantaggio il caos che il Vesuvio ha scatenato in tutto il Paese, l'Alleanza allunga le mani sulla città eterna e divide l'Italia in due, con un governo federalista.

Mentre studiano il modo per raggiungere l'ultimo luogo sicuro rimasto in Italia - Cortina - sotto al dominio della Centrale del Male, i nostri dovranno vedersela anche con le guardie di Roma Nord (Le Coliche) e altri mille pericoli.

