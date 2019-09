Un gruppo di 8 asteroidi in arrivo per 'salutare' il nostro pianeta

Oggigiorno pare che la frequenza dei passaggi ravvicinati di asteroidi rispetto al nostro pianeta sia aumentata. In realtà è aumentata semplicemente la nostra abilità nell’individuare e documentare lo sfrecciare di corpi celesti in prossimità della Terra.

2008SR1 però non costituirà assolutamente un pericolo per la Terra data la distanza che ci separerà da questo “gigante”, una distanza inferiore ai 15 milioni di chilometri.

Discorso differente per gli altri 6 asteroidi del gruppo, che passeranno, in buona parte, a ben 30 milioni di chilometri di distanza da noi, ma degno di nota è il diametro di uno di essi, 2008SR1, compreso fra i 230 e i 520 metri , ben superiore quindi rispetto a quello di 2019RX1 e 2019QZ3.

Gli asteroidi in questione sono stati battezzati 2019RX1 e 2019QZ3, presentano notevoli dimensioni, fra i 20 e i 50 metri di diametro, paragonabili a quelle di un asteroide caduto in Siberia , a Tunguska, diversi anni fa, per la precisione nel 1908.

Il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA fa sapere che un gruppo di ben 8 asteroidi è pronto a "porgere un saluto" al nostro pianeta. Ovviamente non c'è da preoccuparsi, non siamo concretamente messi in pericolo dal passaggio di questi corpi celesti.

