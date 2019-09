C'è una guerra in corso tra Marvel e DC Comics per Keanu Reeves?

CinemaCelebrity

di Mattia Chiappani - 12/09/2019 16:25 | aggiornato 12/09/2019 16:29

Sarebbe in corso una sfida accesissima quella tra Marvel e DC Comics per l'ingaggio di Keanu Reeves, almeno stando a quanto sostengono alcuni rumor.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un ritorno alla ribalta di Keanu Reeves. Il protagonista di Matrix era infatti sparito dal centro della scena hollywoodiana, ma recentemente, complice anche il successo eccezionale del franchise di John Wick, l'attore è tornato ad essere una delle stelle del cinema più amate al mondo, forse ancora più che in passato. Questo ha ovviamente comportato innumerevoli nuovi progetti, tra il terzo film di Bill & Ted e il suo ruolo nel videogioco Cyberpunk 2077. E forse, presto anche una parte nel mondo dei supereroi. Ma è ancora difficile capire quale.

Già, perché secondo alcuni rumor entrambi i principali franchise supereroistici sarebbero interessati ad avere Keanu Reeves per un ruolo. Il nome dell'attore è stato associato a tanti diversi personaggi del Marvel Cinematic Universe, da Adam Warlock a Wolverine (che l'attore, da buon canadese, sarebbe felice di interpretare) passando per Silver Surfer, Moon Knight (come potete vedere nella fan art qui sotto) e anche Reed Richards nel probabile futuro adattamento dei Fantastici 4. Addirittura il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato che contatta sistematicamente Reeves per ogni film che realizzano, per valutare se sia possibile coinvolgerlo in qualche parte.

Anche in DC Comics però sarebbero interessatissimi ad ospitare l'attore nei propri franchise supereroistici. Tra le possibili proposte, una delle principali sembra riguardare John Constantine. Reeves ha già interpretato l'esperto di occultismo in un film del 2005 e pare che ci sia un interesse nel recuperare quel personaggio e affidarlo nuovamente a lui. Non è ancora chiaro quale potrebbe essere il film in cui farebbe il suo debutto, se un progetto solista o se in pellicole dedicate ad altri come un ipotetico Deathstroke o New Gods.

Al di là dei dettagli della sua introduzione, sembra che il desiderio di portare Keanu Reeves nell'universo DC Comics sia davvero molto forte, al punto da fare iniziare i primi "sgambetti". Stanno circolando infatti rumors secondo cui la decisione di Warner Bros. (lo studio che produce anche le avventure cinematografiche di Superman e soci) di dare il via a un nuovo sequel di Matrix sia stata presa anche per mantenere impegnato l'attore canadese con nuovi progetti ed evitare che vada a bussare al Marvel Cinematic Universe.

Cosa ne pensate? Credete che davvero sia in corso una guerra tra Marvel e DC Comics in nome di Keanu Reeves? E quale personaggio vorreste che interpretasse nei due universi?

Via CosmicBookNews