La stampa presente a Venezia e a Toronto è pronta a scommettere su una nomination di Phoenix ai prossimi Premi Oscar . Il testa a testa potrebbe essere proprio con Bale, in odore di candidatura alla statuetta per la sua performance nei panni del pilota Ken Miles nel film di James Mangold.

L'attore, che ha inoltre dichiarato di gradire Robert Pattinson come prossimo Uomo Pipistrello, sembra davvero molto fiducioso per il futuro di entrambi i film, che promettono di rivoluzionare l'universo DC Comics.

Joaquin è uno dei migliori attori in circolazione e, sai, io ovviamente ho lavorato con Heath. È davvero coraggioso arrivare dopo quella performance, ma lui fa sempre scelte interessanti. Muoio dalla voglia di vederlo. Auguro loro tutto il meglio per questo film.

Il commento viene proprio lui che ha affrontato il Joker di Heath Ledger nel secondo capitolo della Trilogia di Christopher Nolan e ha poi ceduto maschera, costume e Bat-mobile prima a Ben Affleck e ora a Robert Pattinson , scelto come protagonista dell'imminente The Batman di Matt Reeves.

L'ex Cavaliere Oscuro, intervistato da ET Canada al Festival di Toronto dopo aver entusiasmato pubblico e critica del Telluride con Ford v Ferrari , non vede l'ora di ammirare sul grande schermo lo standalone dedicato all'iconico villain di Batman.

