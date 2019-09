Death Stranding: dal TGS nuovo trailer e video gameplay

Hideo Kojima aveva promesso che il suo Death Stranding sarebbe stato grande protagonista del Tokyo Game Show e così è stato, nelle scorse ore. Il titolo, in arrivo esclusivamente su PlayStation 4, ha visto la pubblicazione di diversi nuovi video, che hanno introdotto i fan alle sue atmosfere e alle sue meccaniche di gameplay.

Ad aprire le danze è stato proprio Kojima, che con un tweet ha pubblicato un nuovo poster del gioco, realizzato dall'artista Pablo Uchida – che il game designer definisce "geniale pittore di cui addirittura invidio il talento". L'immagine, condivisa sui social dall'autore, mostra i diversi personaggi che saranno protagonisti di Death Stranding campeggiare in una locandina con il logo del gioco.

TGS now started. I’ll see you guys at the stage! Here’s new image of DEATH STRANDING by Pablo Uchida, the genius painter whom I even feel jealous of his talent. Title design by Kyle Cooper. We have a strong strand by respecting each other. 👍🌈🦀 pic.twitter.com/gGyBhWSv5S