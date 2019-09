VideogamesAnimazione

12/09/2019

Finalmente Dragon Ball Z: Kakarot, action RPG che ripercorrerà l'intera storia della serie Z, ha una data di lancio anche per l'Europa, con un nuovo trailer dal Tokyo Game Show che mostra le prime immagini della saga di Majin Buu.

Dal Tokyo Game Show arriva un'importante notizia dedicata a Dragon Ball Z: Kakarot, titolo di Bandai Namco che ripercorrerà l'intera saga della serie Z del famoso manga di Akira Toriyama. A realizzare il gioco ci penserà CyberConnect2, famosa per aver creato la saga videoludica di Naruto: Ultimate Ninja Storm.

Alla fiera videoludica più importante del Giappone è stato mostrato un nuovo trailer che svela la data d'uscita del titolo: Dragon Ball Z: Kakarot uscirà in tutto il mondo il 17 gennaio 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Per l'occasione, nel trailer sono mostrate le prime scene riguardanti la saga di Majin Buu, dove possiamo vedere diversi personaggi iconici come Great Saiyaman, Majin Vegeta, Trunks e Goten e ovviamente Majin Buu stesso. Il breve filmato lascia presupporre che in futuro arriveranno informazioni più dettagliate sull'ultima saga del manga di Toriyama.

Importanti novità anche per chi preordinerà il gioco. Chi lo farà potrà ricevere dei contenuti aggiuntivi unici, come la quest secondaria "Una sfida con gli amici", un nuovo oggetto per la cucina che aumenterà l'attacco e i punti vita, e la possibilità di accedere anticipatamente all'allenamento con Bonyu, nuovo personaggio introdotto nel gioco creato da Akira Toriyama stesso. Bonyu è una componente dell'esercito di Freezer, che un tempo apparteneva alla squadra Ginew, per poi allontanarsi dal gruppo per alcune divergenze sulle pose assunte dai membri del team.

Bandai Namco fa sapere che saranno disponibili anche diverse edizioni del gioco: la Deluxe, la Ultimate e la Collector's Edition. Quest'ultima includerà: il gioco completo comprendente anche il Season Pass, di cui per il momento non si conoscono i contenuti, la custodia steelbook, l'artbook del gioco, una mappa del mondo di gioco e un diorama di 20x20x20 cm raffigurante una delle scene iniziali di Dragon Ball Z, in cui Goku vola con un Gohan ancora bambino sulla nuova d'oro, mentre passano sopra un grosso dinosauro. Nelle prossime ore verranno aperti anche i preorder di queste edizioni speciali di Dragon Ball Z: Kakarot.

Il nuovo gioco dedicato alla saga di Akira Toriyama, sviluppato da Cyberconnect 2 per Bandai Namco, promette di essere il più grande e accurato titolo dedicato alla vita di Goku e ai principali archi narrativi della serie Z. La particolarità di Dragon Ball Z: Kakarot sarà quella di raccontare alcuni dettagli e misteri mai svelati nella serie originale, andando ad ampliare quanto raccontato nel manga e nell'anime con nuove quest e l'inserimento di nuovi personaggi. Ricordiamo, ad esempio, che nel gioco sarà possibile affrontare persino l'episodio visto solo nell'anime, in cui Goku e Piccolo provano a prendere la patente, con tanto di minigioco dedicato alla guida di una macchina.

Cosa ne pensate di Dragon Ball Z: Kakarot? Pensate di prendere il titolo quando uscirà il prossimo 17 gennaio?