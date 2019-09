Final Fantasy 7 Remake, una valanga di video gameplay su PS4

Videogames

di Andrea Guerriero - 12/09/2019 10:44 | aggiornato 12/09/2019 10:47

La demo di FFVII Remake dal Tokyo Game Show 2019 si mostra in lunghe sequenze di puro giocato. E già ci fa sognare il freddo metallo di Midgar.

La settima "Fantasia Finale" sta per tornare. E lo farà con un remake che già da ora pare particolarmente riuscito, al debutto il prossimo 3 marzo solo su PlayStation 4.

Quello stesso Final Fantasy 7 Remake che, come promesso dagli sviluppatori di Square Enix, è stato uno dei grandi protagonisti dell'edizione 2019 della più grande fiera vidoeludica del Giappone, il Tokyo Game Show. La casa del Chocobo ha infatti sedotto pubblico e addetti ai lavori con un trailer di gameplay nuovo di zecca, concentrato non solo sui protagonisti, ma anche sugli agenti della Shinra, i Turk, affiancati dalle più che potenti invocazioni di Ifrit e Shiva.

I più curiosi, poi, possono godersi tutte le bellezze ruolistiche dell'avventura dedicata a Cloud Strife, Tifa e Aerith - chiamati a sfidare a muso duro il minaccioso Sephiroth - in una valanga di video di gameplay. Provenienti sempre dalla kermesse nipponica, e visibili in questo stesso articolo.

Si tratta, in particolare, di scampoli di giocato estratti dalla demo di Final Fantasy 7 Remake disponibile presso lo stand di Sony Interactive Entertainment Japan & Asia. Famitsu, Dengeki, 4Gamer e altri celebri portali videoludici internazionali hanno catturato le loro imprese a schermo, dandole in pasto a fan vecchi e nuovi su YouTube. I vari redattori si sono approcciati con modalità diverse alla versione di prova, ambientata naturalmente tra il freddo metallo di Midgar, cittadina che ospiterà tutti gli eventi - reimmaginati in chiave moderna - nell'episodio iniziale del rifacimento per la console di ultima generazione della famiglia PlayStation.

Non solo, PlayStation Access - vale a dire il canale YouTube ufficiale PlayStation per il Regno Unito - ha rilasciato un video gameplay con risoluzione in 4K, incentrato però sulla demo proposta all'E3 2019 e successivamente alla Gamescom 2019:

Come già accadeva nel 1997, anche nel remake di Final Fantasy 7 la malvagia corporazione Shinra governa con pugno di ferro dietro una fitta rete di menzogne. Toccherà ai ribelli della Avalanche affrontarli a partire dalla prossima primavera. E a noi combattere al loro fianco!