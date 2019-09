Friends, Warner Bros. inaugura un nuovo tour per il Giorno del Ringraziamento

TV NewsCuriosità Friends

Qualcuno indossi un tacchino come copricapo!

Continuano le celebrazioni del 25esimo anniversario della serie TV Friends! Per i fan della sit-com, il Giorno del Ringraziamento del 2019 sarà l'occasione per festeggiare doppiamente con un evento a tema speciale targato Warner Bros. Studio Tour di Hollywood.

Il Warner Bros. Studio Tour di Hollywood celebrerà il Friendsgiving, permettendo ai fan di visitare luoghi specifici della serie dove Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) e Ross (David Schwimmer) hanno passato momenti indimenticabili.

Il Friendsgiving però non è un tour come gli altri: poiché si tratta di festeggiare il Giorno del Ringraziamento, l'organizzazione del Warner Bros Studio Tour servirà un pasto gustoso incluso nel biglietto. Tutto per una durata di 3 ore circa.

Nello specifico, 90 minuti saranno dedicati al tour dei set della sit-com, portando i fan dove lo show ha girato molte scene che hanno avuto luogo a New York City. Questi includono il finto Central Park dove Phoebe e Rachel hanno fatto jogging, il famoso pub Central Perk, dove i fan potranno anche sedersi sul divano arancione che i loro personaggi preferiti hanno occupato in quasi tutti gli episodi (e che arriverà anche in Italia). Inoltre, il tour si fermerà allo Stage 24, che ora è stato soprannominato con il nome di The Friends Stage.

Oltre a ciò, Warner Bros. ha preparato una sorpresa per i fan, dato che la fontana che è presente nella sigla inizia dello show (che potete vedere nel video qui sopra) è stata spostata per l'occasione dal Warner Bros. Ranch allo studio, dove avverrà il tour e dove rimarrà allo scopo di preservarla per gli anni a venire.

E ancora, poiché si tratta di Friendsgiving, il prezzo del biglietto da 139 dollari per questo tour speciale si concluderà con un pasto in stile Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving) nella sala da pranzo Commissary Fine Dining room, preparato dall'Executive Chef dello studio. Ci saranno anche bevande a tema insieme a birra e vino non comprese, però, nel costo del biglietto.

Tra le scene memorabili legate al Giorno del Ringraziamento in Friends, è impossibile non ricordare quella in cui Monica indossa un tacchino come copricapo! Scena che si trasforma in romantica, quando Chandler le dichiara di amarla.

Il Friends Thanksgiving Warner Bros Studio Tour sarà disponibile solo il 2, 9, 16, 23, 29 e 30 novembre alle 10:30, alle 13:00 e alle 15:30. Per ulteriori informazioni e per prenotare i vostri biglietti visitate il sito web ufficiale Warner Bros. Studio Tour.

Friends, andata in onda negli Stati Uniti dal 1994 al 2004, ha conquistato il pubblico dei fan e tutt'oggi viene citata, ricordata e omaggiata continuamente.