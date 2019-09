Insomma è un'occasione unica e imperdibile per tutti gli appassionati, soprattutto per i più piccoli, di trascorrere una giornata immersi nel fantastico e magico mondo dei famosi mattoncini colorati che ogni anno fanno giocare e divertire milioni di persone.

La mostra vuole raccontare come quelli che erano solo dei semplici e comuni giocattoli, nel corso degli anni si sono trasformati in vere e proprie opere d'arte in grado di affascinare sia i bambini che gli adulti.

Dall'11 ottobre 2019 fino al 9 febbraio 2020 arriverà a Milano la mostra I love LEGO dedicata ai celebri mattoncini colorati prodotti dalla nota azienda danese. L'esposizione sarà allestita presso il Museo della Permanente (Via Filippo Turati 34) e realizzata con oltre 1 milione di mattoncini assemblati insieme per dar vita a decine di metri quadrati di scenari.

