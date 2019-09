Il cinema di Pedro Almodóvar arriva in Home Video con Warner Bros.

Il cofanetto, in vendita sempre dal 12 settembre, è disponibile in DVD e vi consentirà di rivedere:

Non solo, Dolor Y Gloria è già in vendita negli store digitali di Apple TV App, Google Play e Chili e sarà a noleggio su Infinity e Sky Primafila dal 12 settembre 2019.

Banderas collabora per l’ottava volta con Almodóvar e interpreta il ruolo del regista Salvador Mallo , un uomo ormai sul viale del tramonto. Solo, depresso, vittima di una forma fisica non eccezionale a causa di un'operazione chirurgica e dipendente dall'eroina, Salvador ha molto tempo libero per pensare e per lasciarsi andare ai ricordi. Il film è un racconto biografico con tanti flashback risalenti all’infanzia di Salvador, quando con la famiglia si trasferì vicino Valencia alla ricerca di fortuna.

