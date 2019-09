Il pupazzo animatronico di Pennywise alto 2 metri: perfetto per Halloween

Curiosità

di Simona Vitale - 12/09/2019 08:08 | aggiornato 12/09/2019 08:12

Se desiderate spaventare amici e parenti per Halloween ecco il pupazzo animatronico di Pennywise, gigante e inquietante come nel film IT: Capitolo 2.

Siete pronti a galleggiare insieme a Pennywise?

Sulla scia del grande successo che sta riscuotendo IT: Capitolo 2, seconda parte dell'adattamento cinematografico che Andy Muschietti ha diretto dell'iconico best seller di Stephen King, potrete perseguitare i vostri amici, la famiglia, i vicini (e soprattutto anche i nemici) con un pupazzo animatrico avente le sembianze di Pennywise.

La figura di 2 metri di altezza è in grado di compiere diverse azioni attivate dal sensore a infrarossi, presenta inquietanti occhi illuminanti e pronuncia citazioni iconiche del film (con la voce originale dell'attore Bill Skarsgård).

Spirit Hallowen Il pupazzo animatronico di Pennywise

Potrete portarvi a casa l'inquietante pupazzo grazie a Spirit Halloween, un'azienda statunitense specializzata nella realizzazione di una serie infinita di costumi, la cui descrizione di Pennywise recita:

Anche tu galleggerai! Il tuo mostro preferito del film horror sta per dare vita alla tua scena horror di Halloween! Non c'è niente di amichevole in questo animatronic di Pennywise progettato in modo autentico, e i tuoi ospiti saranno spaventati alla sua semplice vita. Tutti sanno cosa succede ai bambini con cui Pennywise entra in contatto, quindi è meglio avvertire i tuoi ospiti di ciò di cui Pennywise è capace prima che sia troppo tardi. Ti salterà addosso e ti tirerà su in modo da non farti vedere mai più!

È possibile acquistare il "simpatico" animatronic di Pennywise sul sito ufficiale di Spirit Halloween al costo di 269 dollari (circa 245 euro) e farlo arrivare a casa in tempo per Halloween, in modo da terrorizzare grandi e piccini per la festa più spaventosa dell'anno!

Pennywise è il malvagio protagonista di IT: Capitolo 2, attualmente presente nei cinema italiani. La pellicola (sequel di IT uscito nel 2017) vede il ritorno a Derry dei Perdenti oramai adulti e pronti a sconfiggere una volta e per tutte il clown danzante Pennywise, risvegliatosi dal suo lungo letargo e desideroso di vendetta nei confronti di coloro che 27 anni prima lo avevano momentaneamente sconfitto.

Riusciranno i nostri protagonisti a vincere le loro paure ed eliminare una volta e per tutte Pennywise? Per scoprirlo non vi resta che guardare il film (o leggere il libro di Stephen King), pensando (perché no) a come spaventare amici e parenti grazie al pupazzo del clown più inquietante del mondo del cinema!