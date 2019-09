Cinema

di Silvia Artana - 12/09/2019 16:19 | aggiornato 12/09/2019 16:24

Il processo di creazione del personaggio del Joker ha portato Joaquin Phoenix a tenere un comportamento bizzarro sul set. L'attore abbandonava spesso le scene di punto in bianco.

Il Joker di Todd Phillips arriverà al cinema in Italia il 3 ottobre (dopo essere stato presentato a Venezia 76, dove ha conquistato il Leone d'Oro), ma l'interpretazione di Joaquin Phoenix è già leggenda. E come sempre accade in questi casi, la genesi della caratterizzazione del personaggio diventa territorio di aneddoti e rivelazioni.

Dopo che l'attore ha raccontato come è nata la (inquietante) risata del "principe pagliaccio del crimine", il regista ha rivelato che il processo di immedesimazione nella parte ha portato Joaquin a comportarsi in maniera disturbante durante la lavorazione del film. In pratica, l'attore abbandonava spesso (e di punto in bianco) il set durante le riprese.

La testimonianza del filmmaker è riportata in una lunga intervista del New York Times al protagonista del Joker:

Nel bel mezzo di una scena, prendeva e se ne andava. Il povero attore che era con lui pensava che fosse per causa sua e invece non era così. Riguardava sempre e solo Joaquin e il fatto che lui non sentiva la scena.

Phillips ha raccontato che Joaquin si allontanava con la promessa di tornare quando... lui e il suo alter ego, Arthur Fleck, si fossero chiariti le idee:

Faremo una passeggiata, torneremo e gireremo la scena.

L'unico collega di set di che non è stato piantato in asso su due piedi è stato Robert De Niro.

Come scrive il New York Times, il vincitore dell'Oscar per Il padrino - Parte II e per Toro scatenato ha definito Joaquin un professionista impeccabile (ed è rimasto anche molto ammirato dalla sua performance):

È stato molto intenso in quello che faceva. Come doveva essere e come lui doveva fare. Personalmente, non ho niente da dire. Prendevamo un caffè insieme e poi giravamo.

Di certo, il ruolo del Joker è stata una grande sfida per Joaquin. E stranezze e comportamenti bizzarri o no, in molti puntano sulla sua nomination agli Oscar 2020.