L'istituto, ultimo romanzo di Stephen King, diventerà una serie TV

di Paola Pirotti - 12/09/2019 09:56 | aggiornato 12/09/2019 10:00

Anche l'ultimo romanzo di Stephen King, L'Istituto, avrà un'adattamento televisivo ad opera di David E. Kelley e Jack Bender, il team creativo di Mr. Mercedes.

David E. Kelley e Jack Bender svilupperanno l’adattamento televisivo dell’ultimo romanzo di Stephen King, L’Istituto.

Come riporta Deadline, si tratterà di una miniserie autoconclusiva che vedrà il duo sceneggiatore-regista collaborare ancora una volta per una storia tratta da un’opera del maestro dell’horror. Kelley e Bender, infatti, hanno già lavorato insieme per Mr. Mercedes, la cui serie TV è ormai arrivata alla terza stagione.

Ancora una volta Kelley si occuperà della sceneggiatura mentre Bender della regia, com’è stato anche per un’altra serie di grande successo, Big Little Lies.

La produzione sarà della compagnia Spyglass, che per la prima volta si cimenta in un’adattamento seriale. In occasione dell’annuncio, la presidentessa della sezione TV di Spyglass, ha dichiarato:

Avere l’opportunità di lavorare su un nuovo e brillante romanzo di Stephen King è un privilegio assoluto. Siamo entusiasti di collaborare con un team da sogno che include l’incomparabile David E. Kelley e Jack Bender, l’architetto dietro questo progetto, i cui crediti da regista e produttore esecutivo parlano da soli. Dopo una ricerca competitiva, abbiamo grandi piani per L’Istituto qui a Spyglass.

E mentre Kelley e Bender annunciano di essere incredibilmente emozionati di poter lavorare a questo intrigante progetto, non mancano neanche le dichiarazioni di Stephen King in persona:

Sono contento di poter lavorare con Jack e David, il team creativo dietro Mr. Mercedes. La pensiamo allo stesso modo e credo che L’Istituto sarà un grande successo.

L’Istituto racconta la storia di un’organizzazione segreta che rapisce bambini con straordinarie doti come la telepatia e la telecinesi. Protagonista è Luke Ellis, un ragazzino di 12 anni che, a Minneapolis, viene rapito da un misterioso gruppo di persone che uccide nel cuore della notte i suoi genitori e lo porta in un istituto da cui tenterà disperatamente di fuggire prima che la direttrice Sigsby riesca ad estrarre i suoi poteri. Ma scappare non sarà per niente facile.

Sperling & Kupfer Copertina di L'Istituto

L’Istituto è uscito nelle librerie italiane il 10 settembre, edito da Sperling & Kupfer.

Cosa ne pensate di questo nuovo interessante progetto televisivo?