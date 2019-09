Le serie animate Marvel degli anni '90 arriveranno su Disney+

TV News

di Marcello Paolillo - 12/09/2019 12:18 | aggiornato 12/09/2019 12:22

Sembra confermato che alcune storiche serie animate Marvel uscite negli anni '90 faranno parte del catalogo del suo nuovo servizio streaming.

Sembra proprio che il catalogo di titoli disponibili per il servizio streaming targato Disney si rivelerà una vera e propria manna per tutti gli appassionati dei supereroi Marvel.

Oltre agli show live-action dedicati a Hawkeye, WandaVision, Loki, The Falcon and The Winter Soldier e altri ancora, sembra che anche alcune celebri serie animate targate Marvel Comics e uscite negli anni '90 faranno parte dell'offerta iniziale del catalogo.

Disney+ will have classic Marvel animated series like X-Men ‘92, Spider-Man ‘94, Spider-Woman ‘79, Spider-Man ‘81, Spider-Man and his Amazing Friends, Iron Man ‘94, Fantastic Four ‘94, Incredible Hulk, Silver Surfer, and Spider-Man Unlimited. pic.twitter.com/Yzj3DiZtwg — Disney+ Updates (@moredisneyplus) September 12, 2019

Come riportato da ComicBook, a novembre dovrebbero essere rese disponibili le stagioni complete di Insuperabili X-Men, Spider-Man, L'incredibile Hulk e The Fantastic Four, oltre ad Iron-Man, Silver Surfer e Spider-Man Unlimited.

Ma non solo: stando alle indiscrezioni che circolano online, sulla piattaforma verranno aggiunte anche le storiche serie degli anni '70 e '80 dedicate ai personaggi della Casa delle Idee, ossia Spider-Woman, L'Uomo Ragno e i suoi fantastici amici e infine L'Uomo Ragno (celebre serie animata del 1981).

Ricordiamo in ogni caso che la nuova piattaforma di streaming Disney debutterà negli USA il prossimo 12 novembre. Il catalogo iniziale offrirà una varietà di prodotti tratti dai franchise più celebri della Casa di Topolino, tra cui anche Star Wars, oltre a una quantità di serie e film creati appositamente per gli abbonati.