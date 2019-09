Liv Tyler sarà la protagonista dello spin-off della serie 9-1-1

TV NewsCelebrity 911

di Giuseppe Benincasa - 12/09/2019 12:07 | aggiornato 12/09/2019 12:11

Live Tyler torna in TV in un ruolo che promette scintille!

Liv Tyler affiancherà la star Rob Lowe nella serie spin-off di 9-1-1, dal titolo 9-1-1: Lone Star. Questo, per l'attrice, segna un ritorno in TV dopo The Leftovers - Svaniti nel nulla.

9-1-1: Lone Star è una creatura dei produttori esecutivi Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, che hanno ideato anche la serie originale. Ambientato ad Austin, lo show narra le vicende di Owen (Lowe), un sofisticato vigile del fuoco di New York che, insieme al figlio, si trasferisce nella capitale del Texas e deve cercare di trovare un equilibrio personale per salvare coloro che sono più vulnerabili e risolvere i problemi della sua vita.

Tyler interpreterà il capo dei paramedici Michelle Blake, descritta come una ragazza scatenata ma sempre in grado di mantenere la leadership. Michelle è brillante e ironica ed è l'unica che riesce a collaborare con Owen nella stazione dei vigili del fuoco, dove spesso riuscirà a metterlo in riga. Mentre è sempre sul posto di lavoro, Michelle ha un'ossessione che fatica a tenere a bada, ovvero quella di scoprire cosa è successo alla sua sorellina Iris, scomparsa due anni prima. Non si fermerà davanti a nulla per scoprire la verità, anche se questo significa bruciare la propria vita.

Secondo quanto riporta il sito americano Deadline, 9-1-1: Lone Star debutterà negli Stati Uniti d'America sul canale FOX il 19 gennaio.

Nell'attesa, potete vedere qui sotto il trailer della terza stagione di 9-1-1, che promette di essere "un'emergenza continua"!

Liv Tyler è famosa per i suoi ruoli in film come Io ballo da sola del 1996 e Armageddon - Giudizio finale del 1998. Poi ha raggiunto il successo globale interpretando l'elfa Arwen, l'iinnamorata di Aragorn, nella trilogia de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson.