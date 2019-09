Martin Eden: spiegazione e significato del finale del film

Attenzione! Possibili spoiler!

L'interpretazione del finale del film

Nelle battute finali del film Marcello ha voluto inserire un salto temporale di cui prendiamo coscienza a poco a poco. Dopo essersi irrevocabilmente allontanato dall'amata Elena a causa dei contesti sociali a cui i due appartengono, ritroviamo Martin qualche anno più tardi. Ora è biondo, ha i denti segnati dai vizi attraverso cui annega la sua crescente insoddisfazione. La morte dell'amico e mentore Russ Brissenden a cui abbiamo assistito qualche scena prima ha lasciato un profondo segno nell'anima del giovane.

A poco a poco intuiamo che ora Martin ha ottenuto il successo che ha sempre sognato. Il suo editore milanese lo ricopre di denaro e attenzioni, tanto che lo scrittore può vivere in un'enorme casa lussuosa e sta progettando un imponente tour letterario americano. Nonostante il successo ottenuto, il protagonista è profondamente infelice. A poco a poco scopriamo perché.

HD 01 Distribution Martin non riesce ad accettare che chi prima lo osteggiava ora lo lodi e ammiri

Ora al suo fianco c'è Margherita, una donna che lo ama sinceramente ma che Martin si sforza di tollerare. È apatico, depresso, ormai non scrive più. A perseguitarlo è il successo delle sue stesse opere, pochi anni prima rigettate dagli editori e ora incensate e amate dal pubblico. Divenuto ancora più radicale nella sua filosofia evoluzionista e nel suo individualismo, lo scrittore è diventato aspro, tagliente, eppure più fustiga il suo pubblico e più questo lo ama.

Convinto e costretto a partecipare a un dibattito pubblico, Martin dovrà affrontare le insinuazioni della stampa che gli attribuisce erroneamente la paternità di un poema firmato da Brissenden. Il mentore e amico gli aveva raccomandato di distruggerlo, ma Martin l'ha pubblicato contro la sua volontà e ora si ritrova costretto a ribadire - non creduto - che non è opera sua. I suo scritti si fanno più radicali ed ermetici, ma il pubblico non lo abbandona.

Disperato, Martin si decide a partire per gli Stati Uniti. Mentre Margherita lo attende al porto, Elena lo va a trovare a casa sua. La donna, che lo aveva lasciato in malo modo qualche anno prima, gli confessa il suo amore, ormai apertamente sostenuta dalla famiglia inizialmente ostile all'unione con lo spiantato scrittore autodidatta. Martin è disgustato e ferito dal tardo ravvedimento della donna e la caccia via.

HD 01 Distribution Persino l'amata Elena disgusta Martin Eden nelle fasi avanzate del film

Martin Eden si chiude con una lunga scena dello scrittore che passeggia per la spiaggia. Qui il piano temporale si fa meno rigido: vediamo una famiglia di migranti sulla spiaggia, ma sentiamo anche che un uomo annuncia lo scoppio della Guerra mondiale. Ormai però Martin è lontanissimo dalle tribolazioni quotidiane. Affranto e incapace di spiegarsi la sua stessa vita, entra in acqua, con l'evidente intento di togliersi la vita tra le onde, nel luogo che più ha amato e dove si è sentito a casa durante gli anni da marinaio.