Millie Bobby Brown e la sorella stanno sviluppando un film

La star di Stranger Things sta sviluppando l'adattamento di A Time Lost, film drammatico scritto con la sorella Paige.

La star quindicenne Millie Bobby Brown si sta affermando sempre di più nel mondo dell'intrattenimento, grazie a nuovi grandi progetti: la star di Stranger Things, infatti, è a lavoro su un nuovo film Netflix insieme alla sorella Paige, una sceneggiatura drammatica originale intitolata A Time Lost.

Deadline riferisce che il colosso dello streaming sta collaborando con le sorelle Brown per sviluppare questo lavoro, basato su una storia originale scritta proprio dalle due ragazze. La sceneggiatura, realizzata in collaborazione con Anna Klassen, porterà sullo schermo una storia molto intensa che seguirà una faida di lunga data tra due famiglie di Long Island, che arriva al culmine quando a una delle loro figlie adolescenti viene diagnosticato un cancro.

Secondo quanto riferito, l'idea del film era già in cantiere da tempo, ma Millie Bobby Brown e la sorella la stanno finalmente portando sullo schermo, producendo A Time Lost grazie alla sua PCMA Productions. Le due sorelle sono entusiaste di questo progetto.

Siamo grate a Netflix per la fiducia riposta in noi e nella storia che abbiamo scritto e sviluppato negli ultimi anni. Parla di amicizia, famiglia e di come si superano le difficoltà nei momenti più difficili. È un atto d’amore.

Millie Bobby Brown è stata una vera rivelazione negli ultimi anni, avendo ricevuto numerosi plausi dalla critica e dal pubblico per la sua interpretazione in Stranger Things nel ruolo di Eleven, un personaggio che è entrato subito nell'immaginario di tutti i fan della serie TV. Anche Netflix ha esternato la stima che ha per l'attrice tramite le parole di Lisa Nishimura, produttrice cinematografica:

Millie è un talento creativo straordinario. Siamo stati fortunati ad avere lei nella nostra famiglia sin dall'inizio della sua carriera. Vedere Millie portare la sua visione delle cose sullo schermo è davvero emozionante, ora che insieme a sua sorella è anche autrice e produttrice di questo splendido film. Questo lavoro riguarda l’amicizia, la famiglia e il superamento degli ostacoli quando sembra che il mondo ti stia spingendo verso il basso. È stato letteralmente un lavoro d’amore.

Per quanto riguarda il cast di questo nuovo progetto, ancora non si hanno notizie visto che al momento il film è in fase di scrittura, ma è ovvio che probabilmente la protagonista sarà proprio la giovane star Millie Bobby Brown. Chissà se parteciperà attivamente al film o se deciderà di restare solo alla firma del soggetto e della storia. Attendiamo nuove conferme in merito al più presto.

Dopo il successo con Stranger Things, Millie Bobby Brown ha recitato anche in Godzilla II - King of the Monsters, ed è già stata confermata per il sequel, Godzilla vs. Kong. Al momento, oltre che nella scrittura e produzione di A Time Lost, è impegnata nelle riprese del film Enola Holmes, in cui interpreta la piccola sorella di Sherlock Holmes, dove reciterà al fianco di Helena Bonham Carter.