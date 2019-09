Nightmare Before Christmas, Vans annuncia le sneaker a tema

Vans continua a stupire i fans con le calzature che diventano una tela su cui dipingere. Dopo le sneaker con Mickey Mouse e quelle ispirate a Harry Potter, arriveranno anche i modelli con i personaggi di Nightmare Before Christmas.

Ad annunciare la collaborazione è Vans, che ha pubblicato un post su Instagram mercoledì 10 settembre 2019. Il testo di accompagnamento fa solo riferimento a novità in arrivo, senza fornire ulteriori dettagli.

Le prime foto delle scarpe, però, sono finite online. A pubblicarle è lo shop Sneakers Politics, che fornisce anche una serie di dettagli sui modelli. Secondo lo shop le scarpe saranno disponibili a partire dall’ottobre 2019, con un prezzo che si aggira tra i 70 e i 75 dollari.

Al momento le foto sono state rimosse dallo shop online, ma sono state condivise da Hypebeast.

👀 Get a first look at 'The Nightmare Before Christmas' x @VANS_66 sneaker collaboration: https://t.co/1xQkhJCVsb pic.twitter.com/wPktegC7p9