di Silvio Mazzitelli - 12/09/2019 16:51 | aggiornato 12/09/2019 16:56

Nintendo presenta un nuovo sistema di controllo su Nintendo Switch per allenarsi mentre si gioca.

Nintendo continua a stupire grazie all'inventiva dei suoi stili di gioco, esperienze completamente diverse da quelle a cui siamo abituati davanti lo schermo. L'ultima novità è Ring Fit Adventure, un nuovo sistema che sfrutta due accessori per trasformare esercizi fisici in azioni a video.

Ring Fit Adventure sarà uno speciale videogioco che unisce avventura e fitness in uscita il 18 ottobre in una confezione che contiene il titolo, un controller a forma di anello chiamato Ring-Con e una fascia per la gamba in cui inserire uno dei due Joy-Con.

Il presidente di Nintendo of Europe, Stephan Bole, parlando del gioco ha dichiarato:

È nel DNA di Nintendo continuare a immaginare nuovi modi per far divertire i giocatori e portare sorrisi sui loro volti, e Ring Fit Adventure per Nintendo Switch è un nuovo tipo di gioco che fonde fitness e avventura. Spero che una volta impugnato il Ring-Con e assicurata la fascia alla gamba, i giocatori si immergeranno in un avvincente viaggio che li motiverà ad allenarsi giorno dopo giorno.

Ring Fit Adventure include una modalità Avventura, ambientata in un mondo fantasy dove dovremo muoverci e combattere per salvarlo da una pericolosa minaccia. Tutte le azioni che potremo fare saranno legate al fitness, per spostarsi i giocatori potranno correre sul posto, mentre per eseguire altre azioni, come saltare, remare o fluttuare si userà l'accessorio a forma di anello chiamato Ring-Con.

Nel gioco saremo anche chiamati ad affrontare dei temibili nemici, che potremo combattere usando più di 40 tecniche di fitness, divise in quattro categorie: braccia, gambe, addominali e yoga. Il gioco ci indicherà l'esatta postura per l'esercizio che decideremo di utilizzare come attacco, più corretta sarà l'esecuzione maggiori saranno i danni inflitti.

Sconfiggendo nemici ed effettuando azioni speciali il nostro personaggio guadagnerà esperienza, che servirà a farlo salire di livello così da migliorare le sue statistiche e apprendere nuove tecniche di fitness.

Ring Fit Adventure permette di regolare l'intensità degli esercizi in base al livello del giocatore, così che, anche chi non ha molta esperienza di fitness possa trovare il ritmo giusto per lui così da continuare a divertirsi.

Oltre alla modalità Avventura, saranno presenti altre modalità, come Partita Veloce, ideale per sessioni di gioco più brevi, o Minigiochi, in cui ci si potrà sfidare a turno con amici e parenti per vedere chi fa il punteggio più alto in svariate attività. Ad esempio sarà possibile buttare giù scatole di cartone con raffiche di vento create premendo il proprio Ring-Con, oppure una sfida nel realizzare oggetti di ceramica con gli squat.

Tra le altre modalità ci sono anche Esercizi e Serie, che permettono di allenarsi in specifici esercizi, oppure di concentrarsi in una serie di questi legati a una determinata parte del corpo. Sarà presente anche una modalità silenziosa, che permette di giocare facendo meno rumore, ad esempio con movimenti delle gambe minori così da non produrre impatti troppo forti sul pavimento.

Ring Fit Adventure arriverà in tutti i negozi il prossimo 18 ottobre su Nintendo Switch, siete curiosi di provarlo?