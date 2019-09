Nuove concept art per l'Avenger Campus e il Marvel Hotel a Disneyland Paris

Curiosità

di Rina Zamarra - 12/09/2019 09:38

La pubblicazione di nuove concept art mostra i progetti Disney per l'attrazione Avengers Campus e per il Marvel Hotel, ideato per celebrare gli 80 anni Marvel.

Nuove concept art svelano i progetti di Disney per la realizzazione dell’Avengers Campus e del Marvel Hotel a Disneyland Paris.

Durante la conferenza D23 Expo 2019 (23-25 agosto 2019), era stato presentato il grande progetto dell’Avengers Campus, una nuova area che sarà realizzata nei parchi Disney California Adventure e Disneyland Paris. L’attrazione coinvolgerà gli utenti in una serie di avventure con i loro eroi preferiti, da Iron Man a Spider-Man.

Oggi, le concept art mostrano qualche ulteriore dettaglio riguardo soprattutto Disneyland Paris. Come si vede dalla foto in testata, gli utenti saliranno a bordo di un Quinjet, veicolo simbolo degli Avengers, e voleranno al fianco dei loro eroi:

Questo edificio diventerà l’ingresso futuro di una nuovissima attrazione E-Ticket in cui salirai a bordo di un Quinjet e volerai al fianco degli Avengers in un’epica avventura a Wakanda e oltre. Ti unirai agli Avengers in una battaglia per salvare il mondo da uno dei più potenti criminali che abbiano mai affrontato. Gli sviluppatori stanno lavorando per concepire un nuovissimo sistema di guida in grado di metterti al centro dell’azione.

Le novità non riguardano solo l’Avengers Campus, ma anche il nuovo Hotel New York - The Art of Marvel, nato per celebrare gli 80 anni di storia Marvel. L’hotel sarà concepito come una sorta di galleria d’arte con 300 pezzi realizzati da 50 artisti. Non mancheranno una serie di mirabilia Marvel come copertine di fumetti, schizzi originali, storyboard dei Marvel Studios e molto altro ancora. Ogni stanza conterrà un’opera e sarà realizzata avendo come tema uno dei supereroi.

Concept art della hall del Marvel Hotel

Concept art di una stanza del Marvel Hotel

Concept art di una delle stanze del Marvel Hotel

Gli ospiti, inoltre, potranno fare un salto allo Skyline Bar che offre una vista spettacolare sui grattacieli di New York. Il progetto è di includere nella vista gli eroi Marvel. Potreste cioè stare seduti al bar e vedere all’improvviso i vostri eroi sullo schermo.

Disney Skyline Bar del Marvel Hotel di Disneyland Paris

Ci sarà anche un ristorante (Manhattan Restaurant) ispirato al palazzo di Thor ad Asgard, un’area benessere, un complesso di piscine e il Marvel Design Studio. Quest’ultima è un’area dedicata ai bambini, in cui impareranno a disegnare i loro eroi preferiti.

Non solo, gli ospiti potranno incontrare i loro supereroi e farsi una foto ricordo in un’area apposita, denominata Superhero Station.

Disney Superhero Station del Marvel Hotel al Disneyland Paris

Il Marvel Hotel sarà aperto entro l’estate del 2020. Se però volete assicurarvi una stanza, potreste fare una prenotazione a partire dal 5 novembre 2019.