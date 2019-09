Piccole Donne, il primo trailer italiano del film di Greta Gerwig

Emma Stone e Timothée Chalamet in trattative per Piccole Donne di Greta Gerwig

La ribelle Jo – personaggio principale della storia, quello in cui la stessa Alcott si rispecchia in tutta la sua voglia di indipendenza femminile – è interpretato dall’attrice irlandese Saoirse Ronan, che torna a essere protagonista di un film di Greta Gerwig dopo il successo di Lady Bird .

Le donne hanno una mente, hanno un’anima e non soltanto un cuore. Hanno ambizioni, hanno talenti e non soltanto la bellezza. Sono così stanca di sentir dire che l’amore è l’unica cosa per cui è fatta una donna. Sono così stanca di questo. Jo

Il primo trailer in italiano si apre con l’ambiziosa Jo che presenta a un editore l’idea del suo primo romanzo, il racconto della sua vita e di quella delle sue amatissime sorelle. Una storia al femminile dove però la protagonista, per volere del vecchio editore, dovrà essere sposata entro la fine della storia.

Meg, Jo, Beth e Amy sono le quattro sorelle più famose della letteratura: le sorelle March, protagoniste di Piccole donne , il romanzo scritto 150 anni fa dalla scrittrice statunitense Louisa May Alcott. Per celebrare l’anniversario dalla prima pubblicazione del libro è stato realizzato un nuovo adattamento cinematografico, diretto dalla candidata al Premio Oscar Greta Gerwig .

